KAKVE PROMENE ČEKAJU RUSIJU POSLE AMERIČKIH IZBORA: Ruski ekonomski stručnjak otkriva

POSLE predsedničkih izbora u SAD neće doći do neke drastične promene politike Bele kuće, ko god da u nju uđe – Kamala Haris ili Donald Tramp, ocenio je za Sputnjik zamenik direktora Nacionalnog istraživačkog instituta ekonomije u svetu i međunarodnih odnosa pri Ruskoj akademiji i šef katedre na MGIMO Vladimir Milovidov.

Foto: Tanjug/AP

Glavna razlika je u tome što je Trampa više predvidiv, rekao je on.

- Što se tiče Rusije, lukavost i opasnost Trampa ogleda se u tome što on u predizbornim govorima iznosi stvari koje bi nekima u Moskvi mogli da gode. Ali, to su samo reči, u stvarnosti Tramp uvek ide na dominaciju i pritisak. To je njegov stil - ističe Milovidov.

U slučaju pobede, Tramp će, uveren je Milovidov, nastaviti politiku snažnog ekonomskog pritiska i to ne samo prema Kini.

Podsetio je da su mnoge antiruske sankcije uvedene još u vreme Obame u mandatu Trampa dobile status zakona koje sada samostalno ne može da ukine nijedan američki predsednik.

- Tako da su sankcije Vašingtona ozbiljne i na dug vremenski period - naveo je on, napominjući da podjednako neprijateljski stav prema Rusiji imaju i demokrate i republikanci.

On je još rekao da su se sa raspadom SSSR svi rusko-američki mitovi konačno raspršili, a čim su u SAD shvatili da Rusija ostaje nepobediva i da staje na noge odnos se promenio.

- Počeli su da predstavljaju Rusiju u negativnom svetlu, da plaše druge Rusijom i da aktivno približavaju NATO našim granicama. Desilo se na kraju to što se desilo, čemu sada svedočimo. To je moj lični stav - smatra Milovidov.

O dedolarizaciji

Prema njegovim rečima, dedolarizacija u svetu će se odvijati po multivalutnoj shemi i tada će paralelo s dolarom cirkulisati i valute drugih država.

- Dolar je valuta hijerarhijskog sveta, dok je horizontalnom svetu civilizacija potreban inkluzivni i fleksibilni valutni sistem. Zbog toga će se dedolarizacija odvijati po multivalutnoj shemi - rekao je on.

Tada će pored dolara aktivno cirkulisati i valute drugih država i na primer 60 odsto ili i više transakcija će se odvijati uz pomoć drugih valuta.

Dolar pri tome, kako je dodao, neće nikome smetati, već će postati - jedna od valuta.

Milovidov je objasnio da je po američkoj logici svet vertikalan, hijerarhijski, odnosno postoje oni koji formulišu pravila i oni koji su obavezni da ih ispunjavaju, dok Rusija i njeni partneri žele svet multipolarnih veza, ravnopravnih civilizacija, svet prava a ne pravila.

- To je nov, pravedniji sistem međunarodnih ekonomskih odnosa, oslobođen dominacije jedne valute koji se već stvara - istakao je Milovidov i dodao da je postepena integracija finansijskih mreža neizbežna.