ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da kandidati za predsednika SAD Donald Tramp i Kamala Haris treba da shvate da je "dolivanje ulja na vatru" u sukobu u Ukrajini "put u treći svetski rat".

Foto: AP Photo / RIA Novosti Kremlin, Mikhail Klimentyev, Presidential Press Service

- Ako se novi lider besomučno bavi dolivanjem ulja na vatru rusko-ukrajinskog sukoba, to će biti veoma loš izbor, jer je to put u pakao. To bi kandidati trebalo da shvate - rekao je Medvedev u intervjuu za Raša tudej (Russia today), prenosi agencija RIA Novosti.

Takođe je rekao da će za obnavljanje odnosa između Rusije i zapadnih zemalja biti potrebno dosta vremena. Medvedev je ocenio da se na čelu Ukrajine nalazi "nelegitimni lider", koji predstavlja grupu koja je preuzela vlast, ignorišući parlament i gledajući samo svoj interes.

- Svaka nova vlast, svaki novi Majdan, najverovatnije će početi sa streljanjem onih koji su prethodno vladali - rekao je on, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, svi zakoni koje je potpisao ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski su "nevažeći" i sve je urađeno mimo volje naroda.

Medvedev je naglasio da je cilj Zelenskog i njegovog tima da ostanu što duže na vlasti.

