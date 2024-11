MEDVEDEV PORUČIO: Da su SAD bile mudre i fleksibilne, ne bi bilo rata u Ukrajini

SAD su navikle da sve rešavaju preko kolena, i ta država polazi od principa izuzetnosti kada se radi o njihovim interesima, a to će ih jednog dana uništiti, rekao je ekskluzivno u razgovoru za RT zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Dmitrij Medvedev, Foto AP

-Oni su navikli da sve lome preko kolena. Polaze od principa izuzetnih kada je reč o interesima Sjedinjenih Američkih Država. To je velika greška. To će ih jednostavno uništiti jednog dana, rekao je Medvedev.

Komentarišući zakon o stranim agentima koji je usvojila Gruzija a koji je izazvao buru negodovanja na Zapadu, Medvedev ocenjuje da je upravo to jasan primer dvostrukih standarda.

-Sjedinjene Države imaju zakon o stranim agentima – to se smatra dobrim. Rusija ga ima – to se smatra lošim. Evropa planira da usvoji specijalizovana pravila za strane agente – to je dobro. Gruzija je usvojila zakon o stranim agentima – to je loše, jer su ga navodno prepisali od Rusa. U međuvremenu, ako nekoga zanima, naš ruski zakon o stranim agentima je zapravo mnogo liberalniji od američkog zakona iz 1937. ili `38 (ne sećam se tačno godine). U SAD svakog stranog agenta odmah bace u zatvor. Dakle, ovo su samo dvostruki standardi, kaže Medvedev.

On dodaje, da sve što imaju Amerikanci "radi za njih", ali i da bi sve što imaju drugi takođe trebalo da odgovara SAD.

-Drugim rečima, oni imaju pravo na sve, a mi treba da radimo baš onako kako oni predlažu. Inače, ovaj model je ponuđen i nama – kao, ako želiš dobre odnose sa nama, radi kako ti kažemo. Kada smo zaključili da je dosta, da to nije u interesu Rusije, počeli smo da imamo sukobe sa Amerikancima. I, inače, jedan od ovih prvih zaista napetih perioda bio je 2008. godine, ističe Medvedev.

On navodi da je partija Gruzijski san koju mnogi nazivaju proruskom, zapravo potpuno progruzijska stranka.

-Činjenica da su ostali na vlasti samo znači da je gruzijski narod pragmatičan. Gruzijski narod ne želi rat, ne želi da se ponove događaji iz 2008. godine i želi da razvija normalne ekonomske odnose sa Ruskom Federacijom. Zato ovo nije neka operacija Kremlja, već izbor gruzijskog naroda, podvlači Medvedev.

Upozoravajući na provokacije koje imaju cilj da izazovu državni udar u toj zemlji, zamenik predsednika Saveta bezbednosti navodi kako je Rusija prijateljski sused Gruzije.

-Vrlo je verovatno da ćemo videti sukobe, okršaje i pokušaje da se izvede neka vrsta Majdana, posebno sa dolaskom zapadnih emisara. Ne znam, možda se Nulandova neće pojaviti, ali bi neko drugi mogao. Sasvim je moguće, ocenjuje Medvedev.

On podseća da je Tbilisi već imao takozvanu Revoluciju ruža, koja je dovela "tog ludaka Mihaila Sakašvilija" na vlast. Prepričavajući kako je u to vreme on kao šef Predsedničke administracije išao u posetu SAD, gde se sastao sa Kondolizom Rajs i Džordžom Bušom, Medvedev dodaje da mu je Buš iznenada rekao da je "Miša Sakašvili dobar momak".

-Miša Sakašvili se pokazao kao veoma težak lik, koji je doneo bezbroj nevolja ne samo Gruziji, već, što je čudno, čak i Ukrajini. I do danas, on još uvek spletkari, čak i sa svoje trenutne lokacije, pokušavajući da izvuče ljude na ulice. Dakle, Gruzija zna šta je Revolucija ruža. Gruzija razume kakav je bio Majdan, šta je značio za Ukrajinu i kako se sve završilo. Zato je Gruzija postala mnogo pragmatičnija zemlja, i drago nam je što to vidimo, navodi Medvedev.

Sagovornik RT navodi da su se u Gruziji promenili stavovi prema EU i NATO-u.

-Sada je NATO vojni blok. EU je dosta daleko, a da ne govorimo o Sjedinjenim Državama. Ali Rusija je odmah pored. Mi smo istorijske komšije. Delimo istu veru i istoriju. Pomogli smo Gruzinima mnogo puta tokom naše zajedničke prošlosti, rekao je Medvedev, koji je za raniji rusko-gruzijski sukob okrivio isključivo predsednika Sakašvilija, i podsetio da je sadašnje gruzijsko rukovodstvo u suštini priznalo da je vreme da se ti događaji preispitaju i prepozna uloga stranog uticaja.

Medvedev uverava da značajan deo Gruzina, gledajući šta se dešava u Ukrajini, razume pravu cenu članstva u EU i NATO, jer je stav Rusije članicama tog saveza u blizini njenih granica dobro poznat.

-Da su Zapadne zemlje, posebno Sjedinjene Države, imale dovoljno fleksibilnosti i mudrosti da sklope bezbednosni sporazum sa Rusijom, ne bi bilo Specijalne vojne operacije. Ali oni imaju naviku da maltretiraju sve kako bi se pokorili. Oni deluju na principu američke izuzetnosti i primata interesa SAD. Ovo je velika greška. Znate šta, reći ću ovo – to će ih jednog dana uništiti, podvlači on.

Medvedev ističe i da je predsednica Gruzije, pozivajući na proteste protiv rezultata izbora, počinila državni zločin, zbog čega bi trebalo da bude smenjena, uhapšena i suđeno joj.

-Zašto? Zato što je išla protiv ustavnih osnova sopstvene zemlje. Imam utisak da je ona u njenoj glavi, već negde u Francuskoj, a Gruzija je za nju zatvoreno poglavlje, možda više ni malo uzbudljivo, ocenjuje Medvedev.

Za bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona, zamenik šefa Saveta bezbednosti kaže da je "opasni ekscentrik", koji deluje protiv mira u Evropi, gurajući svoju antirusku i antiukrajinsku agendu.

-U jednom trenutku, kada je imao uticaj na ukrajinsko rukovodstvo, oni su mogli da se uključe u mirovne pregovore, pa čak i da postignu dogovor o principima rešavanja sukoba. Nije tajna da im je upravo on rekao: "Ne, nemojte to da radite; mi ćemo vas podržati, sve će biti u redu, morate pokazati odlučnost". A onda... se on našao van slike, podseća Medvedev.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja