ĆERKU SEKSUALNO ZLOSTAVLJAO I UCENJIVAO 7 GODINA: Nije znala ko je mučitelj, poverila se ocu, a kad je našla snimke usledio je šok

DEJVID MASTERSON (56) iz Dablina, u Irskoj, osuđen je na 17 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja svoje ćerke Šarlin, koja sada ima 32 godine.

Sve je počelo još kad je devojka imala 18, a užas je trajao narednih sedam godina.

Šarlin je u razgovoru za The Indo Daily otkrila stravične seksualne napade koje je doživljavala tokom dugih sedam godina, a onda i otkrila da je nasilnik bio njen otac.

Devojka, koja se hrabro odrekla prava na anonimnost, otkrila je da je njen otac počeo da je zlostavlja 2007. godine. On ju je ucenjivao i primorao da izvodi seksualne činove dok je preko očiju imala povez i slušalice u ušima.

Sve je počelo kada je tadašnja tinejdžerka dobila anonimnu sms poruku u kojoj se tvrdilo da ima inkriminišuće informacije o njoj koje će procuriti u javnost ukoliko ona ne izvrši "zadate" radnje. Kasnije se ispostavilo da je tekst poslao njen otac David.

Njen otac bi se pretvarao da pušta nepoznatu osobu u njihov dom dok je Šarlin imala poveze na očima i slušala muziku. Pretvarajući se da je svaki put druga osoba, David bi je onda prisiljavao da mu pruži oralni seks i zauzvrat je seksualno napadao.

- Nasumično sam dobijala poruke sa nepoznatog broja: "Znam šta si uradila"- objašnjava Šarlin i kaže da ju je to strašno uznemiravalo, piše Daily mail.

Šarlin je objasnila da je, iako nije uradila ništa zbog čega bi bila javno osramoćena, ipak "pokušala da popravi" stvari, i odgovorila je nepoznatoj osobi, ne shvatajući da je to njen rođeni otac.

Kada je Šarlin odgovorila, nepoznati broj je uzvratio porukom i zapretio joj da će njenog oca otpustiti sa posla u avio-kompaniji na aerodromu u Dablinu ukoliko ne ispuni njegove zahteve.

U porukama se tražilo da Šarlin pristane na seksualne radnje sa muškarcima uz pretnju da će poslati sve "informacije" u firmu njenog oca ukoliko to ne učini. Kada je ocu rekla šta se dešava, on joj je rekao da će morati da radi ove stvari jer je njegov posao ugrožen.

- Jedina osoba kojoj se obratite kada ste u problemu je vaš tata, a on mi je rekao da moram to da uradim. To nisam očekivala - kaže ona.

Osoba koja je slala poruke Šarlin nikada nije objasnila šta je navodno uradila, ali je rekla da je u to vreme bila prilično "naivna" i da se uspaničila.

Onda je dogovorila da njen otac pusti "osobu" u njihov dom, a ona će raditi šta god taj čovek želi dok nosi povez na očima i preko slušalica sluša muziku.

- Sećam se svega toga, kako sam sedela u odeći koju mi je otac tražio da obučem te noći, a on je za to vreme gledao kroz prozor i navodno opisivao šta ta "osoba" koja dolazi kod mene radi - objašnjava Šarlin.

- Navodno je bio stranac, ali je moj otac znao kako izgleda, ne znam kako mi to tad nije bilo čudno. Kada bismo završili, on bi ga ispratio i rekao bi mi da ga je odvezao u planine i da se više nikad neće vratiti - dodaje Šarlin.

Šarlin objašnjava da bi svaki put, nakon što ta "osoba" ode, on bio divan i požrtvovan otac.

Situacija je eskalirala onog trenutka kada je morala da stupi u seksualni odnos sa dvojicom muškaraca dok je imala poveze na očima.

- Psihički sam se odjavila, za pet godina je počelo da postaje sve više fizički jer sam počela da mu se suprotstavljam i počela da mu više prigovaram, to mu se očigledno nije dopalo, tako da je kontrola prinude postala mnogo gora na kraju - objašnjava.

Šarlin je konačno otkrila ulogu svog oca u zlostavljanju kada je pokušala da pomogne svojoj baki da instalira program na svoj laptop i pronašla DVD sa snimcima zlostavljanja.

- Gledala sam samo prvih 10 sekundi, kada sam došla kući, nastavile su da stižu poruke i samo sam mu odgovorila: "Znam da si ti moj tata" - kaže Šarlin.

Njen otac je "vrištao" i pitao kako je mogla da pomisli da je to on, ali posle toga više nikada nije dobijala ucene.

Šarlin je rekla da se tada zlostavljanje pretvorilo u "otvoreno zlostavljanje'"u kući, gde bi je on fizički pipkao i silovao.

Nakon što je Šarlin počela da se povlači, njen prijatelj socijalni radnik pripravnik je pitao da li ju je otac zlostavljao, a ona je odgovorila da nije. Ali mesecima kasnije, uspela je da se poveri prijatelju.

Tek 2014. godine su Šarlinini prijatelji otišli kod njene majke i objasnili joj da njena ćerka godinama trpi stravično zlostavljanje.

Majka je odmah isterala oca iz porodičnog doma i nikada više nije video ženu i ćerku. David je osuđen na 17 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja Šarlin u periodu od sedam godina.

Centralni krivični sud je čuo da je David oštetio tri devojke, imao seksualne odnose sa dve tinejdžerke i stupio u seksualni odnos sa trećom, koja je živela sa njim jedno vreme.

