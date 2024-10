NASILNIK TUKAO ŽENU, A ONDA SE POJAVIO MMA BORAC...Video pogledalo hiljade ljudi, pa se oglasio i učitelj borilačke veštine (VIDEO)

NEVEROVATAN video koji je objavio Endi Mari, MMA borac koga je borilačkim veštinama obučavao Džon Kavana, trener Konora Mekgregora.

Foto: Instagram

On je podelio snimak, koji je objavio upravo Mari, uz hvalospev za hrabrost koju je iskazao, ali i za pametan potez da sve to snimi, kako bi sebe oslobodio potencijalne krivične odgovornosti.

Naime, kada je Mari kolima stigao do parking mesta, ugledao je kako napasnik sa kapuljačom na glavi bije ženu i pokušava da je opljačka.

Ostavio je uključen telefon sa kamerom, a onda izleteo iz kola, odbranio devojku, kojoj je zatim rekao da beži, a onda se obračunao sa napadačem.

Na delu snimka se vidi kako se bori sa njim da ga neutrališe, a zatim je uspeo da ga obori, posle čega su se neko vreme borili na zemlji.

Iskustvo koje je stekao tokom treninga očigledno mu je pomoglo da neutrališe napadača, pa se nakon određenog vremena vidi kako ustaje sa zemlje i ide ka kolima, uz okretanje ka napadaču, koji je ostao na zemlji i kome je nešto dobacio.

Posle toga se obratio i svim pratiocima na Instagramu:

- Uvek ima vremena za "mat" na otvorenom. Šalu na stranu, dok sam ulazio na parking, nešto nije bilo u redu. Moji instinkti su se aktivirali, brzo sam se obuo, spreman na sve što može da se dogodi. Tada sam video, devojku u noćnoj mori, zatvorenu u ćošak i napadnutu. Bez trenutka razmišljanja, potrčao sam ka njima, fokusiran samo na to da zaustavim tog tipa. Sa naletom adrenalina, intervenisao sam, odvojio ga i oborio na tlo. "Beži!" povikao sam joj, i nije oklevala, pobegla je na sigurno. Kada je on bio van svesti, pronašao sam je, kako bih bio siguran da će bezbedno da stigne do svog odredišta. Večeras sam postao njen neočekivani heroj - napisao je Endi Mari.

Nakon toga, oglasio se i Kavana, trener Konora Mekgregora, koji je obučavao i Marija:

- Neverovatan video snimak jednog od mojih učenika koji spašava devojku od nasilne pljačke. Čim je naišao na situaciju, znao je da će mu fizička priprema iz MMA i brazilska džiudžica, koju vežba godinama, pomoći da situaciju učini podnošljivom, ali je imao prisebnost da postavi telefon kako bi snimio video i zaštitio sebe. Nažalost, tako moramo svi da razmišljamo pre nego što se umešamo.

- Iako ima brige i sa ovim videom, mislim da mu je jedina briga to gde će okačiti sve svoje medalje za herojstvo. Nakon što je onesposobio napadača, utešio je devojku i doveo je do mesta gde je išla.

- Hvala ti Endi Mari, što si bio hrabar i heroj i pokazao sve što je dobro u našem klubu u Irskoj, gde od dobrih ljudi pravimo opasne ljude za loše osobe - napisao je Kavana.

(Telegraf)

