"NAŠI LJUDI ZASLUŽUJU DA ŽIVE" Zelenski progovorio o kraju rata i "ludacima u Kremlju" - Ukrajina ima pravo na pravi mir

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski poručio je danas da Ukrajina ima pravo na pravi i trajni mir, a ne na privremenu pauzu u ratu koji je pokrenula Rusija.

Foto: AP Photo/Laurent Cipriani

- Naši ljudi zaslužuju da žive, razvijaju našu kulturu i slobodno dele sa svetom ono što Ukrajinu čini jedinstvenom. Ne (zaslužuju) privremenu pauzu od užasa koji su pokrenuli Rusija, (njen predsednik Vladimir) Putin i njihova agresija, niti nekoliko godina zatišja pred sledeću rusku invaziju, i, naravno, ne ceo život podvrgnut volji nekih ludaka u Kremlju - rekao je Zelenski na 76. zasedanju Nordijskog saveta Evrope, održanom na Islandu, prenosi ukrajinska agencija Suspilne.

Prema rečima ukrajinskog predsednika, Ukrajina "nije štedela nijedan dan" u svojim naporima da približi mir.

- Sutra u Kanadi počinje specijalna konferencija posvećena jednom od najosetljivijih pitanja naše 'formule mira'. Ukrajinski tim i mnogi naši partneri radiće na pitanju povratka ukrajinske dece. Ovo je jedno od najbolnijih aspekata ovog strašnog rata - istakao je Zelenski i napomenuo da je reč o desetinama hiljada dece koje je Rusija navodno otela sa okupiranih teritorija i to, kako je naveo, "radi od početka invazije".

Zelenski je napomenuo da "ratovi često ostavljaju spomenike nepoznatim vojnicima" i pozvao učesnike sednice da "ne ostavljaju spomenik pokradenoj budućnosti ukrajinske dece".

- Ovo je jedan od mnogih razloga zašto ovaj rat ne može jednostavno da se završi tiho na prvim linijama fronta nakon zakulisnih diskusija i privatnih dogovora šačice političara. Moramo vratiti u Ukrajinu deportovane i zarobljene ljude. Moramo vratiti pravdu za milione čije su gradove i sela su uništile upravo ruske bombe. Moramo sprečiti povratak ruske agresije, a za to moramo u potpunosti da povratimo snagu međunarodnog prava i Povelje UN. Naše je pravo da živimo slobodno, kao i vaši narodi i bilo koji drugi narod - poručio je ukrajinski predsednik.

On je istakao da su efikasne sankcije Rusiji, zaustavljanje ruske tankerske flote u senci, odbijanje agresije i obezbeđivanje neophodnog naoružanja Oružanim snagama Ukrajine sredstvo za dostizanje pravednog mira.

- Sve su to alati koji približavaju istinski mir i molim vas da nastavite da gradite svu neophodnu zajedničku i nacionalnu proizvodnju koja obezbeđuje slobodu, protivvazdušnu odbranu, oružje, mikročipove, sve to. Moramo dobro da radimo na našoj saradnji u Evropi i evroatlantskom regionu. Jedinstvo je ključno za očuvanje mira u Evropi i zato se Ukrajina trudi da bude deo tog jedinstva - poručio je Zelenski. On je naglasio da Ukrajina ima pravo na stvarni i trajni mir i napomenuo da je podrška Ukrajine od severnoevropskih zemalja jedna od najvećih.

- Naš narod, naša nacija zaslužuje da uđe u EU i NATO. I zahvalan sam vašim zemljama što su nas podržale na ovom putu geopolitičke sigurnosti - zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

