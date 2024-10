SIJARTO UPOZORAVA EU: Ako Mađarskoj bude oduzeto izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte, Budimpešta će staviti veto

UKOLIKO Mađarskoj bude oduzeto izuzeće od sankcija za kupovinu ruske nafte, Budimpešta će staviti veto na ograničenja u Evropskoj uniji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto Tanjug

- Sankcije se obično revidiraju svakih šest meseci. I dok su one na snazi, ti izuzeci (u vezi sa naftovodnim snabdevanjem Mađarske i Slovačke) moraju ostati na snazi, jer ćemo u suprotnom staviti veto na sankcije - rekao je Sijarto u intervjuu za RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, lideri ostalih zemalja EU „to dobro razumeju, pa su izuzeci dozvoljeni“.

On je istakao da je namera zemalja Evropske unije da do 2027. godine odustanu od energenata iz Ruske Federacije ideološki pristup, kao i da Budimpešta na to neće pristati.

- To je potpuno iracionalan pristup. On nema veze sa fizikom. Ovo pitanje nema veze sa ekonomskom konkurentnošću, niti sa 'zelenom' tranzicijom. Ovo je čisto političko opredeljenje. I preuzimanje političkih obaveza u energetskom sektoru nema smisla. Ova vrsta dogmatskog ideološkog pristupa jednostavno ne funkcioniše za nas - rekao je Sijarto.

Sijarto je takođe naveo da će pakt o konkurentnosti EU, koji Mađarska planira da predloži, biti usmeren protiv ideoloških pristupa u privredi.

- Vidimo da EU ne treba da pristupa ekonomskim pitanjima na ideološkoj osnovi i ako u tome uspemo, onda neće biti napravljene greške kao što je nametanje carina kineskim kompanijama za proizvodnju električnih automobila - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Evropa treba da shvati da je saradnja Istoka i Zapada normalna. Kako je istakao Sijarto, EU mora da se oslobodi svog ideološkog pristupa da bi bila konkurentna.

- Moramo se osloboditi pristupa poreske harmonizacije i pristupa u kojem se energetika posmatra kao ideološko pitanje. Moramo biti otvoreni za spoljnu saradnju mnogo više nego do sada. Naše kolege i dalje rade na paktu, a onda ćemo ga početkom novembra predstaviti. Nadam se da će konsultacije sa našim evropskim partnerima biti uspešne - objasnio je diplomata.

On se osvrnuo i na predstojeće predsedničke izbore u SAD.

Sa stanovišta Mađara, biće bolje ako Amerikanci izaberu Donalda Trampa za predsednika, ali Budimpešta će poštovati svaki izbor građana SAD, poručio je ministar.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja