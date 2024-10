ZELENSKI SPREMAN NA PREKID VATRE DUŽ SADAŠNJE LINIJE FRONTA! Ukrajinski predsednik traži samo jednu stvar

KIJEV je spreman za prekid vatre duž sadašnje linije fronta u Ukrajini bez priznavanja gubitka teritorija u zamenu za bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država i ulazak u EU, piše italijanski list „Korijere dela sera“.

U članku se napominje da Vladimir Zelenski, tokom evropske turneje koja uključuje Pariz, Rim i Berlin, želi da dobije garancije za brz prijem u Evropsku uniju.

- Aktivnost Zelenskog odražava njegovo uverenje da je došlo vreme da se traže načini izlaska iz sukoba koji neće baciti Ukrajinu na kolena - piše list, podsećajući da je u septembru Ukrajina izgubila najveću teritoriju od početka sukoba.

Istovremeno su velike ukrajinske snage „upale u zamku“ na teritoriji Rusije (kod Kurska) i ne mogu da priteknu u pomoć u Donbasu, gde su ruske snage znatno nadmoćnije od ukrajinskih.

- Zelenski mora da ubedi Evropljane u svoj politički plan. On ne može da se zvanično odrekne teritorija, to je previše za svakog ukrajinskog političara. Ali on je spreman na prekid vatre duž sadašnje linije fronta, bez priznavanja novih granica, u zamenu za zapadne garancije - ističe list i objašnjava da su bezbednosne garancije SAD zasnovane na modelu Japana, Južne Koreje i Filipina.

Ukrajinski lider ranije je na konferenciji za novinare nakon pregovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zatražio od saveznika da barem pozovu Ukrajinu u Severnoatlantsku alijansu.

- Želimo da dobijemo prvi korak – poziv. Poziv za pridruživanje Alijansi ne predstavlja članstvo u NATO-u. Tačno je, bolje je biti član NATO-a. Ali govorimo o jačanju naše pozicije sada, ne posle sukoba, ne za deset godina, ni za trideset. To je jačanje, prilika da budemo jaki u političkom pravcu, tokom određenih diplomatskih kretanja, za vreme nekih budućih pregovora - rekao je Zelenski.

