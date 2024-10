LAVROV OTVORENO O AMERIČKIM IZBORIMA: Nije nam važno ko će pobediti...

RUSIJI nije važno ko će pobediti na predsedničkim izborima u SAD, jer američka antagonistička politika prema Moskvi prevazilazi stranačke granice, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP

- Uopšteno govoreći, ishod ovih izbora nama ne pravi razliku, pošto su obe strane saglasne u vezi sa borbom protiv naše zemlje - rekao je Lavrov za američki magazin "Njuzvik".

On je, međutim, naglasio da će Rusija biti spremna da razmotri nove predloge ako ih SAD iznesu Moskvi, ukoliko dođe do političkih promena u Americi, te da proceni da li je to u skladu sa ruskim interesima.

- U svakom slučaju, mi ćemo odlučno promovisati interese Rusije, naročito kada se radi o našoj državnoj bezbednosti - istakao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, za "rezidenta Bele kuće", ko god to bio, bilo bi normalnije da se bavi domaćim pitanjima nego da "traži avanture desetinama hiljada milja od američkih obala", preneo je TASS.

- Ubeđen sam da i američki elektori isto razmišljaju - dodao je Lavrov.

Predsednički izbori u SAD biće održani 5. novembra. Kandidati su sadašnja potpredsednica Kamala Haris i bivši predsednik Donald Tramp.

(Srna)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja