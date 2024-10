"IZRAEL IMA MNOGO OPCIJA PROTIV IRANA": Mirovne snage UN-a zamoljene da se sklone sa Plave linije

AMBASADOR Izraela u UN, Deni Danon, rekao je da će njegova zemlja odgovoriti na iranski raketni napad, iako ne želi sveobuhvatni rat sa zemljom.

- Imamo mnogo opcija... tako da je na nama da odlučimo gde i kada želimo da napadnemo, ali oni su ranjivi. Oni to znaju - rekao je za Si- En- En ambasador Deni Danon.

- Morali bismo to učiniti proračunatim odgovorom jer ne želimo da vidimo puni rat sa Iranom. I verujte mi, ni oni to ne žele da vide. Bolje da pogledaju šta se desilo u Bejrutu i ​​u Gazi pre nego što počnu rat sa nama.- dodao je on.

Mirovne snage UN planiraju da ostanu u južnom Libanu uprkos pozivima Izraela da se sklone, rekao je šef mirovnih snaga Žan-Pjer Lakroa.

Mirovne snage, koje rade pod mandatom Saveta bezbednosti UN, čine 10.000 vojnika i 800 civilnog osoblja iz 50 zemalja.

Izraelska vojska ih je zamolila da se udalje više od 5 kilometara od granice između Izraela i Libana, poznatije kao Plava linija.

Ali Lakroa je rekao da sve snage "trenutno ostaju na svojim pozicijama”.

Rekao je da je važno da ostanu na mestu jer služe kao jedina linija komunikacije između Izraela i Libana tokom neprijateljskih sukoba.

- Stranke imaju obavezu da poštuju bezbednost i bezbednost mirovnih snaga, i ja želim da insistiram na tome - rekao je Lakroa.

