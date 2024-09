REZULTATI NAJNOVIJE ANKETE: Evo ko je pobednik debate Tramp-Haris

VEĆINA posmatrača debate predsedničkih kandidata u utorak, izjasnila se da će aktuelna podpredsednica i demokratski kandidat Kamala Haris nadmašiti bivšeg, navodi se u anketi Si-En-En-a

Foto Tanjug

Ispitanici su ušli u svoju debatu uoči one između Haris i Trampa, pri čemu je 50 odsto reklo da očekuju pobedu Trampa, a 50 odsto da očekuju pobedu Harisa.

Do kraja večeri stanje se drastično promenilo, 63 odsto je reklo da je Haris na vrhu, u poređenju sa 37 odsto za Trampa.

Posmatrano po kandidatima, 96 odsto Harisovih pristalica reklo je da misle da je ona pobedila, dok je 69 odsto Trampovih pristalica reklo da je pobedila bivši predsednik.

Anketa Si-En-En-a sprovedena je putem tekstualne poruke, anketirajući 605 registrovanih birača koji su rekli da su gledali debatu u utorak uveče.

Anketa naglašava marginu greške od 5,3%.

Trampovi saveznici branili su učinak bivšeg predsednika na debati u Pensilvaniji, a mnogi su kritikovali moderatore debate Ej-Bi-Si Njuz, Dejvida Mjura i Linzi Dejvis.

- Predsednik Tramp je preneo moćnu poruku „Amerika na prvom mestu“ direktno američkom narodu usredsređujući se na obuzdavanje inflacije i jačanje naše ekonomije, obezbeđivanje naše granice i spoljnu politiku mira - rekla je u saoštenju predsedavajuća Predstavničkog doma GOP konferencije Elis Stefanik na kraju debate.

- Moderatori Ej-Bi-Si-a nisu bili novinari, oni su bili pro-Kamala aktivisti koji su neosnovano napali predsednika Trampa što je dovelo do debate 3 na 1, dok su Kamali dozvolili da više puta laže. Predsednik Tramp je pobedio velikom većinom i pobediće ponovo na dan izbora - dodala je ona.

- Moderatori nisu radili svoj posao, ali predsednik Tramp je uradio svoj posao - Trampov potpredsednik, senator Džej Di Vens, slično je rekao voditelju Foks njuza Šonu Henitiju

Sam Tramp je rekao da je debata bila "tri protiv jednog" jer su moderatori stali na stranu Harisa po brojnim pitanjima.

Voditelj Foks njuza Šon Heniti pitao je Trampa o izveštajima da Harisova kampanja želi drugu debatu u oktobru i da li bi on bio otvoren za to.

Foks njuz je uputio zvaničan poziv i Trampovoj i Harisovoj kampanji na drugu debatu sledećeg meseca.

- Ona to želi jer je izgubila. Ne znam. Moram da razmislim o tome. Ali ako ste pobedili u debati, mislim da možda ne bih trebalo da to radim. Zašto bih još jednu debatu? Ona je odmah rekla da želimo još jednu debatu. To je. .. znaš šta se dešava kada si nagradni borac i izgubiš? Odmah poželiš novu borbu - odgovorio je Tramp.

(Si-En-En/Foks Njuz)

BONUS VIDEO:

AMERIKA U POSETI PEKINGU: Saliven savetnik za nacionalnu bezbednost u ,,kritičnoj,, misiji