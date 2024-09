TEŠKE REČI NA DEBATI PALE ZBOG UKRAJINE: Tramp - I Putin i Zelenski me veoma poštuju; Haris - Diktator će Trampa pojesti za ručak

KANDIDAT republikanaca na predsedničkim izborima u SAD Donald Tramp izjavio je da je potrebno da se rat u Ukrajini okonča, rekavši da poznaje predsednike Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Vladimira Zelenskog, uz ocenu da ga obojica ''veoma poštuju''.

Foto: Tanjug/AP photo

- Ja ću govoriti s obojicom, i učiniti da sednu i dogovore se. (Predsednik SAD Džozef) Bajden nije znao kako da priča s Putinom i sad su milioni mrtvi. To vodi ka trećem svetskom ratu, a mi sad i ne znamo gde nam je predsednik. On i ne zna da li je živ - rekao je Tramp tokom debate sa demokratskom kandidatkinjom Kamalom Haris na televiziji Ej-Bi-Si.

Foto: Tanjug/AP photo

On je dodao da je u interesu SAD da se završi rat. Tramp je naveo da Rusija ima nuklearno oružje, ali da o tome niko ništa ne priča.

- On to možda upotrebi, a možda i ne, ali on to ima. Putin je krenuo u rat jer je Harisova loš pregovarač - rekao je on.

Kandidatkinja demokrata Kamala Haris je rekla da Putin pokušava da ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, istakavši da je administracija Bajdena uspela da ''okupi 50'' zemalja da pomogne Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Foto: Tanjug/AP photo

- Dali smo im tenkove, artiljerije i avione, i zato Ukrajina postoji i dalje i stoji ponosno. Da je Donald Tramp predsednik, Putin bi sad sedeo u Kijevu. Na Putinovoj agendi nije samo Ukrajina, već i Poljska - rekla je Harisova.

Ona je iznela tvrdnju da je Putin "diktator koji će pojesti Trampa za ručak". Sa druge strane Tramp je rekao da je Harisova "najgora potpredsednica u istoriji", tvrdeći da nije uspela da spreči rat između Ukrajine i Rusije pre invazije.

(Tanjug)