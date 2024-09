PESKOV: Rusija dorađuje nuklearnu doktrinu zbog destruktivnih akcija Zapada

DESTRUKTIVNE akcije kolektivnog Zapada zahtevale su doradu ruske nuklearne doktrine, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov na marginama Istočnog ekonomskog foruma.

Po njegovim rečima, Rusija definiše pristup nuklearnoj doktrini u kontekstu izazova i pretnji koje su izazvale zemlje takozvanog kolektivnog Zapada.

- Doradu nuklearne doktrine zahteva aktuelna agenda i stanje stvari koje je nastalo, verovatno, kao posledica delovanja kolektivnog Zapada - istakao je Peskov.

Među takvim akcijama, on je naveo odustajanje Zapada od dijaloga sa Rusijom, gaženje njenih bezbednosnih interesa i provociranje nastavka sukoba u Ukrajini.

- To ne može proći bez posledica i u Moskvi se sve to uzima u obzir i analizira. Sve to će činiti osnovu tih predloga (za doradu nuklearne doktrine) koji će biti formulisani - naglasio je Peskov.

On je istovremeno ukazao na destruktivnu ulogu SAD u pitanjima evropske bezbednosti.

- Upravo su SAD predvodnik u procesu izazivanja napetosti, one vrše pritisak na evropske zemlje koristeći, pre svega, obaveze prema NATO kako bi primorali Evropljane da troše više novca, više BDP-a za vojne svrhe. SAD su te koje imaju ekonomsku korist od čitave te situacije - konstatovao je portparol Kremlja.

Po njegovim rečima, takva situacija će imati dalekosežne negativne posledice.

- Naš posao je da osiguramo svoje nacionalne interese, da se osiguramo od svih novonastalih rizika i da obezbedimo pouzdanu i sigurnu budućnost za naše buduće generacije - zaključio je Peskov.

Ranije je predsednik Rusije Vladimir Putin rekao da je ruska nuklearna doktrina živi instrument, te da je moguće izvršiti izmene ukoliko bude potrebno.

On očekuje da trenutna geopolitička situacija neće dovesti do razmene nuklearnih udara.



(Sputnjik)

