RAT u Ukrajini - dan 921.

Foto: Profimedia

Snimljen trenutak ukrajinskog napada na rusku elektranu

Ukupno 158 ukrajinskih dronova gađalo je jutros više regiona u Rusiji, a jedan deo njih gađao je elektranu Konakovo u Tverskoj oblasti, koja je jedan od najvećih proizvođača struje u centralnom delu Rusije.



Pet dronova je uništeno u toj oblasti severozapadno od ruske prestonice.

- Dron koji je lansirala Ukrajina uništen je blizu Moskovske naftne rafinerije - rekao je gradonačelnik Igor Sobjanin i dodao da nije bilo štete niti pretnje po proizvodni proces u rafineriji.

Newly released footage captures the exact moment a Ukrainian drone struck the Konakovo Power Station, located in #Russia's Tver region, approximately 150 kilometers northwest of #Moscow. pic.twitter.com/ZDhLSvjvQB — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2024

Na društvenim mrežama dele se snimci trenutka kada ukrajinski dron pogađa Konakovo, rafineriju koja se nalazi oko 150 km severozapadno od Moskve.

Ovo je najveći ukrajinski napad dronovima od početka invazije, ali pravi broj dronova može biti čak i veći od 158, kako sugerišu izveštaji regionalnih vlasti.

(The Moscow Times)

Peskov: Odgovor Rusije na napad Ukrajine na Kursku oblast u toku

Rusija već odgovara na napad Oružanih snaga Ukrajine na Kursku oblast, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- To se već dešava - rekao je Peskov u intervjuu za TV Rusija-1 odgovarajući na pitanje kada će Rusija odgovoriti na napade Ukrajine na pogranične regione.

On je istakao da nema sumnje da će odlučne akcije ruskih oružanih snaga biti nastavljene, prenosi Interfaks.

Ukrajinske snage počele su 6. avgusta napad na Kursku oblast u Rusiji.

Peskov je izjavio i da sumnja da Donald Tramp, ako bude izabran za predsednika Sjedinjenih Država, ima čarobni štapić da reši ukrajinski sukob u roku od 24 sata.

- Mislim da ne postoji čarobni štapić da se bilo šta uradi u roku od 24 sata. Čak ako i pretpostavimo da sledeći predsednik SAD tokom svog inauguracionog obraćanja da izjavu da se SAD zalažu za mir i zbog toga prekidaju podršku Ukrajini, zaustavljaju sve programe vojne pomoći i pozivaju dve strane da sednu za pregovarački sto, u nečijim glavama se neće ništa promeniti, posebno ne u Kijevu - rekao je Peskov.

(Interfaks, Tanjug/Tas)

Zelenski: U protekloj nedelji Rusija gađala Ukrajinu sa više od 160 projektila

Tokom protekle nedelje ruske snage su lansirale više od 160 projektila različitih tipova, 780 UAB bombi i 400 bespilotnih letelica na ukrajinska naselja, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Apsolutno je pošteno da Ukrajinci mogu da odgovore na ruski teror tačno onoliko koliko je potrebno da ga zaustave. Svakog dana i svake noći naši gradovi i sela su pod neprijateljskim napadima. Samo tokom protekle nedelje Rusija je protiv našeg naroda upotrebila više od 160 projektila raznih tipova, 780 vođenih bombi i 400 udarnih bespilotnih letelica različitih tipova - napisao je Zelenski na Telegramu.

On je naglasio da je za fer ukrajinski odgovor potrebna veća podrška za potpunu zaštitu i obezbeđivanje ukrajinskih gradova od ruske agresije.

- Odluka o dalekosežnim udarima na raketne baze u Rusiji, uništavanju ruske vojne logistike, zajedničkom obaranju raketa i bespilotnih letelica, svega što će pomoći da se odupre ruskom zlu - zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

Rusija: Ukrajina u avgustu izgubila 68 hiljada vojnika

Oružane snage Ukrajine izgubile su u avgustu u zoni specijalnih operacija više od 68 hiljada vojnika, sledi iz izveštaja ruskog Ministarstva odbrane.

Od 1. do 9. avgusta gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su 18.730 vojnika u svim pravcima, od 10. do 16. avgusta - 14.560, od ​​17. do 23. avgusta - 16.155, od 24. do 31. avgusta - 18.935.

Tako su ukupni gubici Kijeva u avgustu iznosili 68.380 vojnih lica. U julu su ukrajinske oružane snage izgubile do 60.630 vojnika.

Ruska vojska oslobodila je naselja Ptičje i Vijemka u DNR

Ruska vojska oslobodila je naselja Ptičje i Vijemka u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Još sa brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Oružane snage Rusije pogodile su pogon za sklapanje dronova i hangare za njihovo skladištenje u Harkovskoj oblasti;

Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 30 vojnika na volčanskom i Lipcovskom pravcu;

Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 100 vojnika i tenk u zoni odgovornosti grupe Istok;

Oružane snage Ukrajine izgubile su oko 510 boraca u zoni odgovornosti grupe Zapad;

PVO sistemi uništili su 171 ukrajinsku bespilotnu letelicu.



Sirski: Situacija na Pokrovskom pravcu teška, odluke se donose bez odlaganja

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandar Sirski izjavio je danas da je situacija na Pokrovskom pravcu teška i da se odluke donose bez odlaganja.

- Situacija na pravcu glavnog napada neprijatelja je teška, ali sve neophodne odluke na svim nivoima donose se bez odlaganja - naveo je Sirski na Telegramu.

Dodao je da, i pored toga što ima prednost u naoružanju i ljudstvu, ruska vojska trpi značajne gubitke, prenosi Unian.

Sirski je 30. avgusta, na sastanku Štaba glavnokomandujućeg, izjavio da je najteža situacija na frontu sa ruskim snagama i dalje na Pokrovskom pravcu.

Prema jutrošnjim podacima Generalštaba Ukrajina, četvrtina vojnih sukoba u protekla 24 sata dogodila se u pravcu Pokrovska.

Pokrovsk je ključno logističko čvorište koje koristi ukrajinska vojska za snabdevanje i pojačanja svojih trupa na istočnom frontu.



Holandija šalje Ukrajini 28 oklopnih terenskih vozila Viking

Holandija će poslati Ukrajini 28 amfibijskih oklopnih terenskih vozila Bandvagn BvS 10 Viking, objavio je holandski ministar odbrane Ruben Brekelmans.

- Ukrajini je očajnički potrebna naša pomoć u borbi protiv ruskog agresora. Holandija će im poslati 28 terenskih vozila Viking. Pripadnici Marinaca su obučili ukrajinske vojnike kako da ih koriste - naveo je u subotu ministar na društvenoj mreži Iks, prenela je agencija Interfaks Ukrajina.

Vozilo Viking je amfibijsko oklopni transporter švedsko-britanske proizvodnje kojeg pravi kompanija BAE Sistems Haglunds za potrebe Marinaca u Holandiji, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Austriji i Francuskoj. Tokom prošle godine, 36 holandskih vozila BvS 10, kao i 20 britanskih Vikinga poslati su u Ukrajinu u okviru logističke pomoći u ratu protiv Rusije.

Zelenski: Situacija teška na četiri pravca

Vladimir Zelenski je izjavio da je zbog aktivnih borbi na kramatorskom, kupjanskom i toreckom pravcu nastala teška situacija za Oružane snage Ukrajine.

- Danas sam razgovarao sa glavnokomandujućim (Aleksandrom Sirskim). Pokrovski pravac najviše napadaju. Teška je situacija i na kramatorskom, kupjanskom pravcu. Skoro dve stotine borbi se svakog dana vode duž celog fronta - rekao je Zelenski u video poruci na svom Telegram kanalu.

Ruske snage PVO uništile tokom noći 158 ukrajinskih bespilotnih letilica​

Ruska protivvazdušna odbrana je tokom noći oborila 158 ukrajinskih bespilotnih letelica u 15 regiona Ruske Federacije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- U toku protekle noći, kada je režim u Kijevu pokušao da izvede teroristički napad pomoću bespilotne letelice na ciljeve na teritoriji Ruske Federacije, dežurni PVO sistemi su uništili i presreli 158 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u poruci.

Nad teritorijom Kurske oblasti noću je uništeno i presretnuto 46 bespilotnih letelica, nad teritorijom Brjanske oblasti 34, nad teritorijom Voronješke oblasti - 28, nad teritorijom Belgorodske oblasti - 14, osam - iznad teritorijom Rjazanske oblasti , dva - preko Moskve , sedam - ​​preko Moskovske oblasti , pet - preko teritorije Kaluške oblasti , četiri - preko teritorije Lipecke oblasti , tri - preko teritorije Tulske oblasti , dva Bespilotne letelice po jedna nad teritorijama Tambovske i Smolenske oblasti , po jedna nad teritorijom Orilske, Tverske i Ivanovske oblasti , precizira Ministarstvo.

Napad Ukrajine dronovima na više oblasti u Rusiji, oboreno 9 dronova koji su leteli ka Moskvi

Devet dronova koji su leteli ka Moskvi oboreno je tokom protekle noći, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin.

On je prethodno rekao da je dron oboren u zoni rafinerije nafte u Moskvi, ali da nema opasnosti za rad fabrike. Načelnik gradskog okruga Kašira Mihail Šuvalov izjavio je da je pokušan napad sa tri drona na Državnu elektranu Kašira u Moskovskoj oblasti, ali da nije bilo povređenih niti materijalne štete, prenosi Interfaks.

Tokom noći takođe je oboreno 26 dronova iznad Brjanske oblasti, više od deset iznad Voronješke, tri iznad Tulske i dva iznad Kurske oblasti, navodi RIA Novosti.

Agencija dodaje da su napadi bespilotnih letelica takođe sprečeni u Rjazanjskoj, Lipeckoj i Tvrskoj oblasti. Od početka napada na Ukrajinu u februaru 2022. godine Moskva svakodnevno saopštava o napadima ukrajinskih dronova

Zelenski: Apel Zapadu da dozvoli korišćenje njihovog oružja za napade na ruske baze

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski apelovao je na zapadne saveznike da dozvole da se njihovo oružje, uključujući dalekomente granate i rakete, koristi za napade na vojne aerodrome i baze na teritoriji Ruske Federacije.

- Apelujem na SAD, Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku: potrebna nam je sposobnost da zaista i u potpunosti odbranimo Ukrajinu i Ukrajince. Ruski teror se može zaustaviti samo na jedan način: udarom na neprijateljske vojne aerodrome, baze i logistiku - rekao je Zelenski u večernjem obraćanju.

