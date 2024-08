KIJEV je u planiranju i izvođenju invazije na rusku oblast Kursk imao pristup širokom spektru komercijalnih satelitskih snimaka, priznao je visoki američki obaveštajni zvaničnik.

Međutim, Vašington i dalje poriče da su o napadu bili obavešteni.

Viceadmiral Frenk Vitvort, direktor Nacionalne geoprostorno-obaveštajne agencije (NGA), prokomentarisao je izveštaj "Njujork tajmsa" u kom se navodi da su SAD i Britanija "Ukrajini dostavile satelitske snimke i druge informacije" o Kurskoj oblasti. Kijev je ranije ovog meseca poslao hiljade teško naoružanih vojnika u tu oblast.

U izveštaju lista se navodi da obaveštajni podaci nisu prosleđeni kako bi "pomogli Ukrajini da prodre dublje u Rusiju, već da omoguće njenim komandantima da bolje prate ruska pojačanja koja bi mogla da ih napadnu ili prekinu njihovo eventualno povlačenje nazad u Ukrajinu". Podaci su, navodno, dostavljeni nakon što su Ukrajinci već upali na rusku teritoriju.

Vitvort je rekao da se izvori "Njujork tajmsa" pozivaju na američke komercijalne satelitske snimke, kojima Ukrajina već godinama ima pristup preko G-EGD portala kojim upravlja kompanija "Maksar".

-Na tom portalu je bilo preko 400.000 naloga. I tako se održava dostupnost komercijalnih slika, rekao je on na panel diskusiji koju je organizovala Alijansa obaveštajnih službi i nacionalne bezbednosti.

-Ako je to ono što oni koriste za potrebe ove konkretne kampanje, ove ograničene kampanje u Kursku, onda ću im prepustiti da to potvrde. Ali dostupnost je uvek tu, dodao je on.

Zamenik direktora CIA Dejvid Koen, koji je učestvovao na istom događaju, rekao je da na osnovu komunikacije njegove agencije sa Ukrajincima deluje da Kijev namerava da zadrži te teritorije "neko vreme".

Veći deo diskusije na panelu bio je o tome kako američka vlada koristi komercijalna rešenja za jačanje svojih špijunskih i vojnih sposobnosti i namerava li da ih u budućnosti više koristi.

Moskva smatra da je aktuelni sukob proksi rat koji SAD vode protiv Rusije, kao i da je Ukrajina defakto privatna vojna kompanija koja se bori za interese Vašingtona. Prema ruskim zvaničnicima, nivo angažovanja SAD i drugih članica NATO-a čini ih stranama u sukobu.

