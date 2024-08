"ONI KAŽU DA SAM JA PRETNJA PO DEMOKRATIJU": Tramp optužio Bajdena i Haris za pokušaj atentata na njega

REPUBLIKANSKI predsednički kandidat Donald Tramp okrivio je predsednika Džozefa Bajdena i svoju demokratsku rivalku Kamalu Haris za pokušaj atentata na njega prošlog meseca, optuživši ih da su Tajnoj službi otežali posao da ga zaštite.

Foto: Tanjug

Tramp je ovu tvrdnju, za koju nije ponudio dokaze, izneo juče u tok šouu Dr Fil koji vodi Fil Mekgro, preneo je Gardijan.

Prethodno je objavljeno da je nekoliko agenata Tajne službe iz kancelarije u Pitsburgu poslato na administrativno odsustvo nakon napada na Trampa 13. jula u Pensilvaniji.

- Kada se to dogodilo, ljudi su se zapitali čija je krivica. Mislim da je to u izvesnoj meri krivica Bajdena i Harisove - kazao je Tramp u tv emisiji.

On je dodao da njih dvoje nisu bili preterano zainteresovani za njegovo zdravlje I bezbednost.

- Oni su veoma otežali to da Tajna služba ima dovoljno potrebnog osoblja - rekao je Tramp.

Tajna služba je u danima nakon napada priznala da se obezbeđenje bivšeg predsednika žalilo na nedovoljan broj pripadnika bezbednosnog osoblja u prethodne dve godine, kao i da im na neke zahteve nisu odgovorili.

Nema, ipak, dokaza da su Bajden i Harisova, koji su osudili pokušaj atentata, direktno učestvovali, ili da su se mešali u posao i organizaciju Tajne službe.

Tramp je u emisiji takođe okrivio Bajdena i Haris za političku retoriku protiv njega, koja je, kako je sugerisao, mogla dovesti do pokušaja atentata.

- Oni kažu da sam ja pretnja po demokratiju. To je fraza koju samo ponavljaju, a to može izazvati potencijalne ubice. To je užasna stvar. Možda je taj metak stigao zbog njihove retorike - rekao je bivši predsednik.

FBI je saopštio da je napadač na Trampa Metju Kruks, koji je ubijen, delovao sam i da nisu nađeni dokazi njegovih ideoloških motiva.

