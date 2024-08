MAKRON SUTRA U BEOGRADU: Razgovor sa Vučićem o važnim temama i potpisivanje bilateralnih sporazuma

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra u Beogradu francuskog predsednika Emanuela Makrona, a tokom posete očekuje se da će se dalje produbiti bilateralni odnosi Srbije i Francuske i saradnja u više oblasti.

Foto: Instagram

Makron će, pored Beograda, tokom drugog dana posete, u petak, 30. avgusta posetiti i Novi Sad.

Francuski predsednik u Srbiju dolazi na poziv predsednika Aleksandra Vučića, a kako je rečeno Tanjugu, dijalog i saradnja između Francuske i Srbije su nastavili da jačaju, što je još jednom pokazala zvanična poseta predsednika Vučića Francuskoj u aprilu 2024.

Prema programu posete, francuski predsednik na beogradski aerodrom stiže u 18.05 sati, gde će biti priređen doček, a nakon toga uslediće ceremonija svečanog dočeka ispred Palate "Srbija" sa vojnim počastima od 18.30 časova.

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Francuske Emanuela Makrona biće u 18.45 časova.

Nakon čega će od 19.40 sati uslediti ceremonija razmene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika u sali Jugoslavija u "Palati Srbija".

Dvojica predsednika obratiće se medijima u 19.45 časova, a drugog dana posete, 30. avgusta, Makron će otići u Novi Sad.

Poslednji put Vučić i Makron su se sreli tokom Olimpijskih igara u Parizu, gde je Vučić prisustvovao prijemu za svetske lidere u Jelisejskoj palati, a tada je i najavio dolazak francuskog predsednika.

On je tada ocenio posle posete nemačkog kancelara Olaf Šolca i predsednika Kine Si Đinpinga malo svetskih lidera imalo takve posete u kratkom roku kao što ih ima Srbija.

Inače, aktuelni francuski predsednik prvi put je bio u zvaničnoj poseti Beogradu u julu 2019. godine kada su dve zemlje obeležile 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

-Francuska vas voli kao što ste vi voleli nju, poručio je tada Makron na srpskom jeziku okupljenim građanima na Kalemegdanu.

Makron i Vučić su tada otkrili obnovljeni Spomenik zahvalnosti Francuskoj za pomoć koju je ta zemlja pružila Srbiji u Prvom svetskom ratu.

Potpisana su i 22 sporazuma, među kojima je bila i izjava o namerama o realizaciji projekta izgradnje beogradskog metroa.

Upravo ekonomske, ali i vojne teme očekuje u fokusu susreta dvojice predsednika, a Vučić je ranije izjavio da bi kupovina Rafala bila najveće izdvajanje srpskog vojnog budžeta "koje bi iznelo i do tri milijarde evra".

Predsednik Vučić je rekao da, što se tiče posete francuskog predsednika, imamo mnogo sporazuma, mnogo stvari na kojima radimo.

-Jedan od njih i sporazum sa francuskom elektrokompanijom. Trudimo se da pronađemo rešenje da za sedam, osam ili 10 godina ne budemo zemlja bez električne energije. Mnoge će zemlje imati probleme sa električnom energijom. Nama tek dolaze elektrifikacija od pruga do automobila električnih i punjača, neophodnih svuda, do 5G mreža. Kad smo mi hteli da uđemo u 5G mreže, da budemo pre ostalih, oni su govorili kako će to nama da sprži glavu, da nam sprži zemlju itd. Sad kad su svi uveli 5G mrežu, nekako se ućutkaš, sve ti stručnjaci koji su sad postali važni i pametni za litijum i sve druge stvari, rekao je nedavno Vučić.

Naveo je da naporno radimo i na ugovorima za nabavku francuskih aviona Rafal.

I francuski mediji preneli su danas vest o poseti francuskog predsednika Emanuela Makrona Srbiji uz ocenu da bi tokom posete mogao da bude zaključen ugovor o prodaju 12 francuskih aviona Rafal.

Mediji citiraju i izjavu predsednika Vučića koji je rekao da se na ugovoru o prodaji aviona radi već nekoliko dana, kao i da će Makron u petak, u Novom Sadu, posetiti muzej i ekonomski forum posvećen veštačkoj inteligenciji, ali da avioni Rafal izazivaju najveće interesovanje u Srbiji.

Francuski portal Frans24 preneo je Vučićevu izjavu za Afp da je kupovina aviona Rafal ogroman ugovor za Srbiju, a da nije mala čak ni za Francusku.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se tokom posete predsednika Francuske Emanuela Makrona očekuje potpisivanje dva važna dokumenta o saradnji sa tom zemljom u oblasti kritičnih mineralnih sirovina, kao i mirnodopske primene nuklearne energije u Srbiji.

Analitičari komentarišu da je najavljena poseta predsednika Francuske Emanuela Makrona Beogradu jasan signal da odnosi Srbije i Francuske dobijaju strateški karakter koji je u dugoročnom interesu obe zemlje.

-Francuska je stalna članica Saveta bezbednosti, članica NATO-a i jedna od vodećih članica Europske unije. U kontekstu prioriteta srpske spoljne politike i srpskih interesa, Francuska igra važnu ulogu, rekao je nedavno diplomata Zoran Milivojević za Tanjug.

On je ocenio da će jačanje bilateralne razmene biti u fokusu ove posete, ali da će Makron sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sasvim sigurno razmeniti mišljenja o svim političkim pitanjima koje su relevantne za jednu i drugu stranu.

Milivojević navodi da očekuje da će jedna od tema biti i situacija na Kosovu i Metohiji i da će nastavka dijaloga Beograda i Prištine.

Očekuje se da će biti reči i o evropskim integracijama Srbije.

To je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre koji je ocenio kao veoma pozitivnu vest dolazak francuskog predsednika Emanuela Makrona u Beograd i naglasio da je poseta važna i u kontekstu evrointegracija.

-Mislim da je dolazak čelnika jedne zemlje EU Srbiju veoma pozitivna vest, Mislim da je deo angažmana mnogih zemalja članica koje rade na jačanju bilateralnih odnosa sa Srbijom, To je važno u kontekstu evropskog puta Srbije, rekao je danas Žiofre novinarima.

Kada je reč o ekonomiji, investicije francuskih kompanija u Srbiji su porasle na više milijardi evra, a razmena roba i usluga sa Francuskom je veća od dve milijarde evra, podaci su Privredne komore Srbije.

Pored ulaganja u Aerodrom "Nikola Tesla" ne sme zaboraviti ni ulaganje "Mišlena", jednog od najvećih proizvođača guma.

Na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije navodi se da u Srbiji posluje više od 100 francuskih kompanija koje zapošljavaju više od 12.000 radnika.

Francuska kompanija Vinci je dobila koncesiju na 25 godina za beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

Takođe, dve vlade su 2014. potpisale Memorandum o razumevanju o gradnji metroa.

(Tanjug)

