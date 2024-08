OVO SIGURNO NISTE ZNALI: Za šta sve možete koristiti ČetGPT ChatGPT

VEŠTAČKA inteligencija je sjajna alatka sa kojom nam život zaista može biti neuporedivo lakši, samo ukoliko umemo da na pravi način iskoristimo njen (beskonačni) potencijal.

FOTO: Promo

Ukoliko ste i dalje skeptični po pitanju korišćenja ČetGPT-ja, možda da razmislite još jednom: on zaita može dosta toga - od pomoći u obavljanju rutinskih zadataka, preko nuđenja kreativnih rešenja, pa sve do rešavanja kompleksnih zadataka.

MOŽE DA PREPORUČI DOBRE FILMOVE, SERIJE, KNjIGE ILI MUZIKU

ČetGPT je sjajan u odabiru filmova, serija i drugih sadržaja po vašem ukusu. Vaš upit može biti "Predloži mi par dobrih ljubavnih komedija ili romantičnih drama", a može biti formulisan i tako što ćete napisati koji filmovi su na vas ostavili jak utisak i zatim zatražiti da preporuči nešto slično. Isti princip koristi se i za traženje preporuka dobrih serija, knjiga ili pesama.

NEMATE VREMENA DA ODGLEDATE DUGAČAK VIDEO? ČETGPT ĆE VAM GA PREPRIČATI

Dugi video-snimci na JuTjubu ili nekoj sličnoj platformi zahtevaju da im se posvetite, ali u današnjem svetu malo ko za to ima vremena. Bilo da je u pitanju neki dokumentarac, podkast ili video-objašnjenje nekog programa, ČetGPT ima sasvim dovoljno vremena da ga "pogleda". Sve što je potrebno jeste da instalirate "plag-in" ChatGPT for YouTube ili YouTube videos transcript and summary na Hrom pretraživaču.

AKO SE NE SEĆATE KAKO SE ZOVE NEKI FILM, AI BOT MOŽE POMOĆI DA SE PRISETITE

Svima nam se dešava da se tačno sećamo radnje nekog filma, ali ne i njegovog naziva. I ovde u pomoć može priskočiti ČetGPT. Objasnite mu radnju filma stavljajući fokus na najvažnije detalje i likove i pustite ga da se priseti umesto vas šta bi to moglo biti. Ako znate ime makar jednog glumca, to će mu jako pomoći. Međutim, imajte u vidu da AI nekada može da pogreši u prevodu filma, tako da uvek tražite naslov na engleskom jeziku, a potom ga sami prevedite.

NEMATE IDEJU ŠTA POKLONITI DRAGOJ OSOBI ZA ROĐENDAN? I OVDE ČETGPT MOŽE DA POMOGNE

Nakon nekoliko godina druženja ili veze, odabir poklona za dragu osobu može predstavljati veliki izazov. Srećom, kreativnost veštačke inteligencije nema granica. Opišite šta ta osoba voli, koji su joj hobiji, koja je prilika (godišnjica, rođendan, diplomiranje i slično) i pustite bota da razmisli i predloži vam najbolja moguća rešenja. Makar jedno od njih biće pun pogodak!

OD NAMIRNICA KOJE IMATE U FRIŽIDERU AI SOFTVER MOŽE DA VAM "NAPRAVI" VEČERU

Ako vam na pamet ne pada nikakva kreativna ideja za ručak ili večeru, prepustite traženje recepata ČetGPT-ju. Nabrojte mu šta imate u frižideru i u kojim količinama i zatražite da da predlog za nekoliko obroka. Čet-bot će vam ne samo dati sugestiju šta da pripremite, već i detaljan recept upotpunjen informacijom o tome koliko će vam vremena trebati za pripremu.

VEŠTINA "GUGLANjA" NIJE SVIMA SVOJSTVENA, ALI VAM ČET-BOT U TOME MOŽE POMOĆI

Od načina na koji formulišete upit na Guglu zavisi i kvalitet ponuđenih linkova i zato je jako važno da naučite da pravilno postavljate pitanja pretraživaču. U uvežbavanju ove veštine može vam pomoći ovaj svestrani AI alat, a sve što je potrebno jeste da mu tražite da na osnovu ključnih reči generiše što bolji upit Guglu. Uz to, daće vam i savet kako da nastavite sa pretraživanjem i kako da pronađete sajtove sa sličnom tematikom.

ŽELITE DA VEŽBATE STRANI JEZIK, A NEMATE SA KIM? MOŽETE SA AI ČET-BOTOM

Savladavanje stranih jezika je praktično nemoguće ako ga ne koristite dovoljno često, a čak i ako neki jezik znate, ako ga ne koristite - vrlo se lako zaboravi. ČetGPT vam može dosta pomoći u učenju i praktikovanju jezika: dopisujte se sa njim na različite teme, tražite da vam skrene pažnju ako negde pogrešite u gramatici ili pisanju, pa čak i zamolite da svoje odgovore generiše u audio-formatu kako biste čuli kako se nešto pravilno izgovara.

(rt.rs)

