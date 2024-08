FORMULE RIMA ZA OBNOVU PALESTINE: Spremnost za slanje kontingenta za rad na ujedinjenju enklave i Zapadne obale u jednu državu

ITALIJANSKA Vlada je najavila da će u septembru, kao predsedavajuća G7, na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, predstaviti projekat za rekonstrukciju Pojasa Gaze.

Foto: Tanjug

Spremna je da pošalje kontingent koji će raditi na stvaranju države Palestine, ujedinjujući Pojas Gaze i Zapadnu obalu, nazvan "Projekat za humanitarnu, političku i ekonomsku obnovu". Ovo je saopštio ministar inostranih poslova Antonio Tajani, objašnjavajući da je Italija spremna da pošalje kontingent na posao, u tranziciji kojom će morati da upravlja UN, a da ga predvode arapske zemlje, sve u pravcu rađanja palestinske države.

Ali, precizira Tijani, "naš sagovornik može biti samo Palestinska nacionalna uprava, a ne Hamas". Ključ svega je, istakao je, prekid vatre u Gazi: "Sve dok ima prostora za pregovore, ima nade", smatra on. Tajani je izjavio i da su, u međuvremenu, SAD zatražile od Italije da angažuje karabinjere za obuku palestinskih bezbednosnih snaga. Kada je u pitanju priznavanje palestinske države, ministar je objasnio zašto je Italija nije zvanično priznala: - Mi smo za državu Palestinu, ali moramo da ponudimo konkretnu perspektivu palestinskom narodu.

Kako da priznamo državu dok postoji Hamas, koji kontroliše veliki deo Palestine, i tvrdi da želi da uništi Izrael. Mi ne želimo da uputimo Izraelu moralni šamar u ovom času, ali želimo da ih dovedemo na pregovore, kako bismo stvorili konkretnom formulu dva naroda, dve države - objasnio je Tajani. On precizira da je italijanski stav jasan. - Mi smo uz Izrael, ali kako se radi sa prijateljima, pozvali smo ih da poštuju međunarodno pravo - rekao je. Istovremeno, on skreće pažnju i da je Hamas iskoristio civilno stanovništvo u prljavoj političkoj igri. Kombinovani napad Hamasa iz Pojasa Gaze i Hezbolaha iz Libana je, zaključuje on, uvek bio usmeren na bojkot mirovnih sporazuma Izraela i arapskih država.

Neslaganje Ministar podvlači, kako je Tel Avivu preporučio proporcionalnu reakciju, ali, kaže, nisu slušali. Istakao je i da se ne slaže se sa rečima "onih u izraelskoj vladi koji kažu da dva miliona Palestinaca u Gazi mora biti dovedeno do gladi".