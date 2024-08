LOŠA VEST ZA AMERIKANCE: Otkriveni planovi Kamale Haris

KANDIDAT Kamala Haris planira da u svom predstojećem govoru iznese svoje ekonomske prioritete, međutim, prema curenju informacija, njen program ne uključuje ozbiljna odstupanja od politike Bele kuće poslednjih godina, piše The Wall Street Journal.

Foto: Tanjug

To je, kako navodi The Wall Street Journal, loša vest, jer kao rezultat ekonomskih aktivnosti Bajdena i Harisa većina Amerikanaca živi lošije nego pre četiri godine, a za to postoje neosporni dokazi.

Američki predsednik Džo Bajden tvrdi da je nasledio najgoru ekonomiju od Velike depresije, ali to nije tačno. Ekonomija se brzo oporavila od pandemije u januaru 2021. pošto su vakcine distribuirane i vladina ograničenja su ublažena.

Trogodišnje povećanje inflacije i kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi SAD udarilo je na džep Amerikanaca, posebno na džep radnika sa niskim primanjima.