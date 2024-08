RAT u Ukrajini - 902. dan.

Foto Tanjug/AP

Ruski helikopteri u akciji u Kurskoj oblasti (VIDEO)

Armija Ruske Federacije prikazala je snimke rada posada helikoptera Ka-52 u Kurskoj oblasti.

https://oruzjeonline.com/2024/08/13/manevarsko-ratovanje-zasto-nikome-nije-jasno-koliko-su-ukrajinci-zauzeli-ruske-teritorije-u-kursku/

VSU izgubio više od 2000 vojnika kod Kurska

Za vreme borbenih dejstava u Kurskom pravcu ukrajinska vojska izgubila je do 2.030 vojnika, 35 tenkova i četiri PRO sistema, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako je navedeno, samo za poslednja 24 sata ukrajinske snage su u Kurskoj oblasti izgubili 420 vojnika, 55 jedinica oklopne tehnike i to: četiri tenka, osam oklopnih transporera.



Takođe, ruska vojska nanela je poraz ukrajinskim jedinicama kod mesta: Mihajlovka, Korenjevo, Nikolajevo-Darjino, Olješnja, Sudža i Nikolajevka.

Foto: Printscreen/Telekanal Zvezda

Odbijen je i napad ukrajinskih snaga kod Martinovke i likvidirano 15 ukrajinskih vojnika.

Prilikom čišćenja terena u naselju Azjorki likvidirano je 15 ukrajinskih vojnika, uništena četiri „strajkera“, a šest ukrajinskih vojnika je zarobljeno.



Uspešne operacije duž cele linije fronta u DNR

Duž cele linije fronta u Donjeckoj Narodnoj Republici zabeležene su uspešne jurišne operacije ruskih trupa, izjavio je savetnik lidera DNR Igor Kimakovski.



„Na pokrovskom pravcu odvijaju se uspešne borbe u rejonu Grodovke. Oslobodili smo Lisično i veliki deo Ivanovke je takođe pod našom kontrolom“, rekao je Kimakovski.

Ima mrtvih u Lisičansku

Ukrajinska vojska gađala je autobus u Lisičansku, jedna osoba je poginula, a 28 je ranjeno, rekao je lider LNR.

Ranjeno je i 12-godišnje dete. Kako su saopštile vlasti LNR, kasetna municija je eksplodirala pored autobusa koji je stajao na stanici.

...

Prema najnovijim podacima u ukrajinskom napadu na autobus u Lisičansku dve osobe su poginule a 31 je ranjena.

Najvažnije sa brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

- Ruska vojska je uništila ukrajinski lovac Su-27, pogođena su tri lansera i radarska stanica PVO sistema S-300PT;



Svi delovi kurskog pravca pod kontrolom Rusa

-Ukrajinska vojska izgubila je do 635 vojnika, tenk „abrams“ i borbeno vozilo pešadije „bredli“ u zoni odgovornosti grupe „Centar“;- Ruski PVO sistemi oborili su 52 ukrajinska drona, helikopter Mi-8;▪️ Ukrajinska vojska izgubila je do 470 vojnika u zoni odgovornosti grupe „Zapad“;- Grupa „Istok“ poboljšala je položaj duž fronta, ukrajinska vojska izgubila je do 100 vojnika;- Grupa „Jug“ je za nedelju dana porazila formacije šest neprijateljskih brigada, Ukrajina je izgubila više od 510 vojnika;

Komandant "Ahmata" Apti Alaudinov je izjavio da su svi delovi na kurskom pravcu, gde se kreću ukrajinske jedinice, pod kontrolom ruske vojske.

"Sitaucija u Kurskoj oblasti je pod kontrolom, u toku je čišćenje terana u nekim naseljima gde još ima protivničkih vojnika", rekao je on i naglasio da je najveći deo ukrajinskih vojnika i tehnike koji su ušli na teritoriju Rusije već uništen.

Alaudinov je uveren da su pripremom ukrajinske operacije u Kurskoj oblasti rukovodili američki generali, kao i da je angažovan veliki broj stranih plaćenika.

Takođe je dodao da će avioni F-16 isporučeni Ukrajini biti uništeni isto kao i drugi ukrajinski avioni.

Generalštab izdao važno upozorenje građanima

Generalštab ukrajinske vojske zabranio je "svim kategorijama građana" odlazak ili bilo kakvo premeštanje u okviru 20-kilometarske zone Sumske oblasti (graniči se sa Kurskom oblašću) uz obrazloženje da je su se vojne aktivnosti intenzivirale.

Eksplozija u Odeskoj oblasti

Posle raketnog udara u Odeskoj oblasti došlo je do eksplozije u skladištima u koja je prebacivana vojna oprema i tehnika, pretpostavlja se iz Rumunije, rekao je za Sputnjik koordinator nikolajevskih ilegalaca Sergej Lebedev.

Prema njegovim informacijama,a na udaru su bila skladišta u seslu Vizirka koje se nalazi pored luke i saobraćajnice kojom se u Odesku oblast dopremaju oružje i municija.

„Stanovnici Južnog koji su udaljeni nekoliko kilometara čuli su ne samo eksploziju nego detonaciju municije, a prošle nedelje je mnogo vojnih kamiona otišlo u pravcu Vizirke“, rekao je Lebedev.

"Ukrajinske snage trpe velike gubitke"

Ukrajinske snage trpe velike gubitke na kurskom pravcu, svakodnevno se likvidira veliki broj vojnika, izjavio je zamenik načelnika glavne vojno-političke uprave Oružanih snaga Rusije, komandant specijalnih snaga Ahmat general-major Apti Alaudinov.

On je istakao da je nekontrolisano kretanje ukrajinske vojske u pravcu Kurska već zaustavljeno.Prema njegovim rečima, za dva dana je uništeno 45 jedinica tehnika samo na jednoj deonici kurskog pravca.

Već treći dan uništavamo tehniku i likvidiramo ljudstvo. Neprijatelj već shvata da blickrig koji je planirao nije uspeo“, rekao je Alaudinov.

"Neshvatljivo koliko antiistorijski i besmisleno postupa nemačka vlada"

Pristanak Nemačke da se njena vojna tehnika koristi na teritoriji Rusije, u Kurskoj oblasti, govori o potpunom nerazmevanju ruskog društva, rekla je bivša austrijaska ministarka spoljnih poslova Karin Knajsl u intervjuu za Jutjub kanal "Flavio fon Vicleben".

Prema njenim rečima, pojava nemačke tehnike na teritoriji Rusije izaziva kod Rusa opravdan bes.

"Neshvatljivo koliko antiistorijski i besmisleno postupa nemačka vlada", ocenila je ona.

Bivši ambasador SAD u Moskvi o napadu na Kursk

Ukrajina je napadom na Kursku oblast prešla "crvenu liniju", a predsednik Rusije Vladimir Putin će delovati onoliko odlučno koliko je to moguće da bi se ukrajinske jedinice proterale sa ruske teritorije, rekao je bivši ambasador SAD u Moskvi Džon Salivan za Si-En-En.

"Rusi mogu da misle da su SAD bile umešane u tu ozbiljnu provokaciju ili teroristički napad i da je to svojevrsna crvena linija koju su Ukrajinci prešli", rekao je on.

Dramatično u Kurskoj oblasti

Ruski avioni Su-34 izveli su tokom noći napad na položaje Ukrajinaca u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

MO Rusije: Oboreno 14 ukrajinskih dronova

Ruske snage PVO oborile su tokom protekle noći 14 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Iznad Kurske oblasti oboreno je 12 dronova, a po jedan iznad Belgorodske i Voronješke oblasti, prenosi RIA Novosti. Ove oblasti se nalaze na zapadu Rusije, na granici sa Ukrajinom.

Ukrajina: Oboreno 30 od 38 dronova koje je lansirala Rusija

Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine saopštilo je da je PVO oborila 30 od 38 dronova koje je Rusija noćas lansirala na Ukrajinu.

Dronovi su oboreni iznad Nikolajevske, Viničke, Sumske, Kirovogradske, Hersonske, Černigovske, Dnjepropetrovske i Čerkaška oblasti, prenosi Interfaks Ukrajina. Komandant Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine Nikolaj Oleščuk izjavio je da je Rusija noćas na Ukrajinu ispalila i dve balističke rakete Iskander-M/KN-23.

BONUS VIDEO: RUSKA SEVERNA FLOTA: Pogledajte vežbe protivpodmorničkog ratovanja u Barencovom moru