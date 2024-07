GORE ULICE POSLE POBEDE MADURA: Uveravanja opozicije da je došlo do prekrajanja volje građana Venecuele dovela do protesta

UVERAVANjA opozicionih lidera da je došlo do prekrajanja volje građana Venecuele dovela su do nasilnih demonstracija na ulicama glavnog grada Karakasa na kojima je nastradalo bar sedmoro ljudi, a povređeno njih na desetine, među kojima i 23 vojnika.

Tanjug

Osvajanje trećeg uzastopnog mandata predsednika Venecuele Nikolasa Madura na predsedničkim izborima izazvalo je veliki revolt građana koji su na ulicama Karakasa, ali i u drugim delovima zemlje, tražili ostavku. Iako je izborna komisija objavila da je trijumfovao Maduro, opozicija je ubeđena da je njen kandidat Edmundo Gonzales Urutija zapravo odneo ubedljivu pobedu sa osvojenih 73,2 odsto glasova. Madurove pristalice juče su najavile proteste širom zemlje, kako bi odbranili njegovu pobedu. A Venecuela je opozvala diplomate iz Argentine, Čilea, Kostarike, Paname, Perua, Dominikanske Republike i Urugvaja, jer nisu priznali pobedu Madura.

Demonstracije su počele kada je na hiljade ljudi okupiralo saobraćajnice u Karakasu izražavajući nezadovoljstvom Madurovim reizborom za šefa države na čijem je čelu od 2013. godine. Ankete uoči izbora predviđale su pobedu Gonzalesa. Protesti su u jednom trenutku izmakli kontroli, kada se deo okupljenih građana sukobio sa policijom i vojskom. Organi reda su bacali suzavac i ispaljivali gumene metke kako bi obuzdali demonstrante. Revoltirani građani nosili su zastave Venecuele i vikali "Sloboda, sloboda", tražeći ostavku funkcionera na vlasti. U neredima je zapaljeno i nekoliko vozila, guma i smeća. Građani su cepali i palili Madurove postere oblepljene po gradu i lupali u šerpe.

Najviše incidenata zabeleženo je u državi Aragua. Državni tužilac Venecuele izjavio je da su 32 osobe privedene pod optužbama koje se kreću od uništavanja izbornog materijala do izazivanja nasilja, dok je NVO za ljudska prava "Foro Penal" saopštila je da je širom zemlje uhapšeno 46 ljudi.

- Užasno, prevara. Pobedili smo sa 70 odsto, ali su nam opet uradili isto. Opet su nam uzeli izbore. Želimo bolju budućnost za našu omladinu, za našu zemlju - rekla je za Bi-Bi-Si Paola Sarzaleho (41), učesnica protesta.

Njen otac Migel (64) se složio, rekavši:

- Izgubio je izbore, nema pravo da bude tamo trenutno. Želimo bolju budućnost za mlade, jer u suprotnom, oni će napustiti zemlju. Onu u kojoj mogu dobro da rade i dobro zarađuju. Imamo bogatu državu i on sve uništava. Ako svi mladi odu, u Venecueli će ostati samo stari ljudi.

Predsednik Maduro je osudio proteste, ocenivši da je reč o pokušaju državnog udara ekstremne desnice koja ne priznaje rezultate predsedničkih izbora u Venecueli.

- Svi smo u obavezi da slušamo istinu, da se spremimo sa strpljenjem, smirenošću i snagom jer nam je ovaj film poznat i znamo kako da se suočimo sa ovim situacijama i kako da pobedimo nasilnike. Svedoci smo serije događaja i više od 100 nasilnih terorističkih napada. Upozoravao sam na to - rekao je on.

Optužio je SAD da stoje iza protesta i da su iskoristile izborni proces da bi nanele štetu Venecueli.

- Gringosi stoje iza ovog plana. Oni su uvek bili tu. Iza nasilja stoji fašistička i kriminalna grupa u zemlji. Gotovo 90 odsto uhapšenih u nemirima su narkomani koji imaju oružje. To su uglavnom kriminalne grupe koje pokušavaju da izazovu eskalaciju nemira i mi to nećemo dozvoliti - istakao je on.

Za juče je bio zakazan skup Madurovih pristalica kao odgovor na demonstracije opozicije. Predsednik nacionalne skupštine najavio je protest kao veliki marš za proslavu pobede Madura, sa ciljem odbrane mira u Venecueli, posle, kako je istakao, akata vandalizma u više delova zemlje.

Prebogata naftom NAFTA je je glavni izvor prihoda Veneceule, jedne od osnivača OPEK. Procenjene rezerve crnog zlata od skoro 300 milijardi barela svrstavaju Venecuelu na prvo mesto u svetu, a država je i među najvećim svetskim proizvođačima ovog energenta. Pored nafte, važan izvor prihoda predstavlja izvoz poljoprivrednih kultura, posebno kafe i kakaoa.

Brojne zemlje Zapadne i Latinske Amerike, kao i međunarodna tela, uključujući UN, pozvali su vlasti Venecuele da objave evidenciju glasanja sa pojedinačnih biračkih mesta. Neke države Južne Amerike saopštile su da ne priznaju pobedu Madura, a kao odgovor na to Venecuela je opozvala diplomate iz Argentine, Čilea, Kostarike, Paname, Perua, Dominikanske Republike i Urugvaja. Vlada Venecuele je, takođe, najavila i privremenu suspenziju komercijalnih letova za i iz Venecuele sa Panamom i Dominikanskom Republikom.

Administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena izrazila je sumnju u Madurovu pobedu na izborima i razmatra uvođenje novih sankcija toj zemlji, izvestio je juče Rojters, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Američki zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da bez objavljivanja detaljnog prebrojavanja glasova međunarodna zajednica ne želi da prizna najavljeni rezultat. Objasnili su da će Vašington politiku sankcija protiv Venecuele procenjivati u zavisnosti od delovanja Madurovog režima. Bajden je juče razgovarao sa brazilskim predsednikom Luizom Inasiom Lulom da Silvom o situaciji u Venecueli. A šef italijanske diplomatije Antonio Tajani podržao je liderku venecuelanske opozicije Mariju Korinu Mačado.

U međuvremenu, vlada Perua naredila je venecuelanskim diplomatama da napuste tu zemlju u roku od 72 sata, posle rezultata izbora. Ministar spoljnih poslova Havijer Gonzales Olaečea izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara da li će Peru prekinuti odnose sa Venecuelom, da to nije njihova želja, ali da ne mogu da isključe tu mogućnost.

S druge strane, pobedu na izborima Maduru je čestitao predsednik Kine Si Đinping:

- Od kada je preuzeo dužnost predsednik Maduro je predvodio venecuelansku vladu i narod na putu razvoja nacionalnog prosperiteta. Kina će kao i uvek, čvrsto podržati napore Venecuele da očuva nacionalni suverenitet, nacionalno dostojanstvo i društvenu stabilnost, kao i pravedni cilj da se suprotstavi spoljnom mešanju - poručio je Si.

Vučić: Cenimo vaše principe PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić čestitao je kolegi Nikolasu Maduru na pobedi. "Vremena u kojima živimo sigurno nisu laka, a ja Vam želim uspeh u Vašim profesionalnim naporima i izazovima u vođenju Bolivarske Republike Venecuele", naveo je Vučić. Istakao je da Srbija ceni to što Venecuela pokazuje poštovanje prema principima međunarodnog prava, Povelji UN, Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, podržavajući teritorijalni integritet i suverenitet Srbije.