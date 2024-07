KARLSON POSLE ATENTATA NA TRAMPA: Oni žele moć da bi ubijali

BIVŠI voditelj Foks njuza Taker Karlson, najavljen kao jedan od govornika na ovogodišnjoj Republikanskoj konvenciji, govorio je o Donaldu Trampu uoči početka skupa u Milvokiju na događaju fondacije Heritidž. Karlson je pokušaj ubistva lidera republikanaca opisao kao deo "duhovne bitke".

EPA

- Ne postoji logičan način da razumemo ono što sada vidimo u tehničkom smislu. Ovo nisu političke podele. Postoje sile, i one su veoma očigledne. Sada su iz bilo kog razloga odlučili da skinu masku. Njihov jedini cilj je haos, nasilje, uništenje. Oni su posvećeni uništavanju ljudi i civilizacija koje ljudi grade - poručio je Karlson.

Ocenio je da Trampove protivnike "očito uopšte nije briga što su SAD kolonizovane".

- Oni žele moć da bi ubijali. To je to - poručio je on.

Nekadašnja zvezda američke TV koji ovih dana sedi u Trampovoj loži na Republikanskoj konvenciji govorio je i o imenovanju senatora iz Ohaja Džej Di Vensa za kanidatata za potpredsednika SAD.

- Neću da zastupam Džej Di Vensa. Reći ću vam ono što sam upravo video, a to je da je svaka loša osoba koju sam ikada sreo u životu u Vašingtonu bila protiv njega. Ne samo da je Vens fin momak, on je jedan od članova Senata sa srećnim brakom - istakao je Karlson.