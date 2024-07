UKRAJINA nikada neće postati NATO članica – interes Alijanse je samo da pretvori tu zemlju u sredstvo za uništenje Rusije, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Foto: Profimedia

U tom kontekstu, Medvedev je pomenuo izjavu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga o izgledima za ulazak Ukrajine u Alijansu, ocenivši da nije uzalud to što je Stoltenberg nedavno otvoreno rekao da smatra da je dobar scenario da se Ukrajina pridruži Alijansi 2034.

- Do tada lideri zemalja članica NATO-a neće biti na svojim funkcijama, a neki neće biti ni na ovom svetu - kazao je Medvedev u intervju za "aif.ru" i dodao da neće biti "ozloglašene zemlje 404".

Prema njegovim rečima, obećanja o ulasku Ukrajine u "NATO raj" nikada nisu imala nikakvog smisla, a na kraju su se ispostavila kao "prazna fraza, sredstvo za ispiranje mozga ukrajinskom narodu".

Kako je dodao Medvedev, uvek je bilo jasno da Kijev neće postati član Alijanse.

- Na samom početku smo skrenuli pažnju na to da ulazak Ukrajine nije samo direktna pretnja ruskim nacionalnim interesima, već da je to objava rata, ali sa zakašnjenjem koji protivnici Rusije godinama vode protiv nas, šireći savez i negujući kijevske neonaciste. To je put NATO-a do tačke bez povratka - naglasio je on.

Rusija može u NATO samo ako se raspadne i uruši

Medvedev je naveo da bi Rusija bila primljena u NATO nakon raspada SSSR-a, da se raspala na nekoliko delova i odrekla nuklearnog naoružanja.

- Da se Rusija raspala na sedam ili osam delova, pa čak i da se odrekla nuklearnog oružja, onda bi nas sa velikim zadovoljstvom proždirali, deo po deo. To bi bio potpuni kolaps Rusije, koji su anglosaksonske elite toliko želele i još uvek žele - ukazao je.

On je podsetio na priču ruskog predsednika Vladimira Putina o njegovom sastanku 2000. sa predsednikom SAD Bilom Klintonom, na kome je "američki lider čak u početku izrazio podršku ideji da Rusija uđe u NATO", ali je posle sastanka sa svojim timom povukao reči i rekao da je "sada to nemoguće".

- Proces zbližavanja nikada nije počeo. Tako da posebno hvala Klintonu što je saslušao savetnike iz 'duboke države'. U tome što nas je NATO odbio, vidi se šta svako od njih želi: zaveru zapadnih elita protiv Rusije, dalekovidost našeg naroda ili Promisao Božiju - dodao je on.

Istovremeno je istakao da je posle raspada Sovjetskog Saveza, Rusija vodila kurs ka zbližavanju sa Zapadom.

- U tom trenutku, ulazak naše zemlje u NATO mogao je da postane jedan od scenarija za razvoj događaja, da se pronađe prilika da se odmakne od podele Evrope na suprotstavljene vojne blokove, da se prevaziđu posledice - ocenio je Medvedev.

Moskva nema sa kim da vodi dijalog na Zapadu

Rusija sada nema šta i sa kim da razgovara na Zapadu, jer su tamo ostali samo "tupi mediokriteti", kaže Medvedev.

Prema njegovim rečima, smisao njihovih postupaka je da pričaju jedno, a rade nešto sasvim drugo, ali što je najvažnije – na štetu interesa Rusije i da se upravo zbog toga ne može verovati takvim govornicima.

Naglasio je da "nikome u SSSR-u (za razliku od Amerike) nije palo na pamet da na kraju rata dogovara pregovore sa Hitlerom o miru", a da se tada radilo samo o potpunoj i bezuslovnoj predaji.

- I sada je potrebno postupiti na isti način – prisiljavanjem bivše Ukrajine na mir isključivo pod ruskim uslovima - istakao je bivši ruski predsednik.

Medvedev je dodao da je glavna odlika zapadnih političara sposobnost da non-stop lažu i da oni to ne prestaju da rade čak ni u slučajevima kada su "prikovani uz zid".

