NOVI DETALJI IZ PRIVATNOG ŽIVOTA KRUKSA: Progovorila komšinica mladića koji je pokušao ubiti Trampa

KOMŠINICA 20-godišnjaka koji je pokušao da ubije bivšeg predsednika Donalda Trampa je kazala da su u dvorištu kuće njegove porodice bili izloženi transparenti podrške Trampu.

Tomas Metju Kruks je u subotu s krova zgrade pucao na Trampa dok je bivši predsednik govorio na skupu u Pensilvaniji.

Inspektori i dalje pokušavaju da utvrde motiv napada.

Vlasti navode da se potencijalno radilo o terorističkom činu i da je Kruks delovao sam, piše Njuzvik.

Član Republikanske stranke, donirao novac demokratama

Postoje neke nejasnoće oko Kruksovih političkih opredeljenja.

On je donirao 15 dolara "Progressive Turnout Project", političkom akcijskom odboru koji je povezan s Demokratskom strankom predsednika Džoa Bajdena.

Javni podaci pokazuju da mu je otac registrovani republikanac, a majka registrovana demokratkinja.

Osam meseci nakon donacije Kruks se registrovao za glasanje kao član Republikanske stranke, koju vodi Tramp od 2016. godine.

Bi-Bi-Si je objavio da je Kruks radio u domu za starije i nemoćne u Betel Parku. Bio je zaposlen u kuhinji.

"Bio je stvarno jako pametan klinac, briljantan"

Njegova komšinica rekla je da su u dvorištu porodične kuće čuvali slogane "Make America great again".

- Neko vreme su tamo zasigurno stajali transparenti podrške Trampu - rekla je komšinica.

Godine 2022. maturirao je u srednjoj školi Betel Park, gde je bio među grupom učenika koji su primili nagradu Nacionalne inicijative za matematiku i nauku u iznosu od 500 dolara.

Njegov bivši kolega iz razreda rekao je da nije pokazivao neki poseban interes za politiku u srednjoj školi i da je s njim najviše razgovarao o računarima i igrama.

- Bio je superpametan. To je ono što me stvarno zateklo, bio je stvarno jako pametan klinac, briljantan. Ništa ludo nikada nije iskrsnulo ni u jednom razgovoru s njim - rekao je on.

Još jedan mladić, koji je rekao da je bivši Kruksov drug, rekao je da je Kruks "bio maltretiran gotovo svaki dan" u školi.

Za En-Bi-Si njuz i druge medije rekao je da je bio sklon nošenju "lovačke" i "vojne" odeće. Dodaje da je često u školi ručao sam, a ostali učenici su mu se često smejali i nazivali ga čudakom.

