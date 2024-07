ZBOG SNAJPERISTE NE MENJAM PLAN: Napad na Trampa otvorio pitanja u kom smeru će ići kampanja i hoće li utihnuti retorika među rivalima

POSLE atentata na bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, dok u prvi plan isplivavaju pitanja šta je pošlo po zlu da meci polete na kandidata za šefa Bele kuće, lider republikanaca je stigao u Milvoki, u Viskonsin, na Republikansku nacionalnu konvenciju, gde će, u četvrtak, zvanično biti nominovan kao predsednički kandidat "crvene" partije.

Tanjug

Prema prvim porukama koje su posle napada uputili pretendenti na najvišu funkciju u SAD pozvavši na ujedinjenje, otvorili su pitanja u kom smeru će se ići do 5. novembra. Tramp je za američke medije posle pokušaja ubistva izjavio da je atentat ostavio veliki utisak na njega.

- Trebalo bi da sam mrtav. Ne bi trebalo da budem ovde. Osećam da sam spasen srećom, ili od Boga. Neverovatno je to što se desilo ne samo da okrenem glavu, već da to uradim u tačno pravom trenutku - rekao je on.

Istakao je da je atentat uticao da u potpunosti promeni govor koji je ranije spremio za finiš Republikanske nacionalne konvencije, u četvrtak uveče.

- Govor koji sam planirao da održim u četvrtak trebalo je da bude zaista snažan. Da se napad nije dogodio, to bi bio jedan od najneverovatnijih govora usmeren uglavnom na politiku predsednika SAD Džozefa Bajdena. Ovo je prilika da ujedinimo zemlju, čak i ceo svet - rekao je Tramp za "Vašington eksaminer".

AR 15 laka, dostupna, precizna ATENTATOR Kruks je koristio za napad na Trampa poluautomatsku pušku AR-15, koja je napravljena na bazi modela legendarne američke puške M-16. AR-15 osim što izgledom liči na M-16 koristi i isti kalibar metka - 5,56x45mm ili .223 Remington. Napravljena je od lakih materijala što je čini praktičnom za rukovanje. Dok je M-16 vojna puška koju u SAD koristi samo vojska, AR-15 se u Americi smatra civilnom puškom namenjenom za streljaštvo, lov i ličnu zaštitu. Njena prodaja je dozvoljena svuda u zemlji. Lako se rasklapa, ima mogućnost montiranja raznih dodataka kao što su rukohvati i nišani. Nnajbolje ubojno dejstvo ima do 300 metara udaljenosti.

On je za "Njujork post" ispričao da su ga agenti Tajne službe izveli sa govornice u Pensilvaniji iako je želeo da nastavi obraćanje, ali da je upozoren da nije bezbedno i da moraju da ga odvedu u bolnicu, jer je krvario. Istakao je da je bio zadivljen kako su agenti brzo i žestoko reagovali čim je pucnjava počela, da su mu cipele spale s nogu. On je tako objasnio zašto je, dok su agenti pokušavali da ga odvedu sa bine, rekao: "Sačekajte, želim da uzmem cipele".

Tramp je pohvalio osoblje Tajne službe zbog toga što je napadač, lociran na oko 120 metara od govornice, efikasno neutralisan. Istakao je i da ceni poziv od američkog predsednika Džozefa Bajdena, opisujući to kao "dobar i veoma lep gest" i dodao da bi njihovo rivalstvo moglo da bude civilizovanije.

Lider republikanaca je razmatrao mogućnost odlaganja puta u Milvoki za dva dana, ali je odlučio da "neće da dozvoli snajperisti ili potencijalnom ubici da ga prisili na promene u rasporedu ili u bilo čemu drugom".

Aktuelni šef Bele kuće Džozef Bajden je u obraćanju javnosti iz Ovalnog kabineta, takođe uputio poruke pomirenja i ujedinjenja. Pozvao je Amerikance da spuste političke tenzije, upozorivši da sve veća polarizacija znači da će izbori 5. novembra biti period testiranja.

Florida odbacila postupak AMERIČKI okružni sudija na Floridi Ajlin Kenon, koju je imenovao bivši predsednik SAD Donald Tramp, odbacila je juče krivični postupak protiv njega za nezakonito držanje poverljivih dokumenata u njegovom odmaralištu Mar-a-Lago. Odluka dolazi pošto je Vrhovni sud SAD presudio da predsednik ima imunitet za dela počinjena na funkciji. Tramp je pozvao da se odbace i sve druge optužnice protiv njega. "Dok idem napred u ujedinjavanju naše nacije nakon užasnih događaja od prošle subote, ovo odbacivanje optužnice trebalo bi da bude samo prvi korak, posle čega brzo treba da sledi odbacivanje svih lova na veštice", poručio je na svojoj društvenoj mreži. Tramp je dodao da su sve optužbe protiv njega politički motivisane. "Hajde da se okupimo da stanemo na kraj sa svim oružjem našeg pravosudnog sistema i učinimo Ameriku ponovo velikom!", istakao je Tramp.

- Srećom, Tramp nije ozbiljno povređen. Ne možemo dozvoliti da se ovo nasilje normalizuje. Politička retorika u ovoj zemlji se veoma zahuktala. Njegovo vreme je da se ohladi. Nesuglasice u SAD rešavaju se u glasačkoj kutiji, a ne mecima. Bez obzira na to koliko su nam jaka ubeđenja, nikada ne smemo da dozvolimo da nas odvedu u nasilje - istakao je Bajden.

Bajdenova kampanja je posle atentata na Trampa spustila loptu i na pauzu stavila TV reklame i objave na društvenim mrežama sa oštrim kritikama. Šef Bele kuće je, takođe, otkazao posetu Teksasu, gde je juče trebalo da održi govor povodom obeležavanja 60. godišnjice Zakona o građanskim pravima.

Na ovogodišnjoj Republikanskoj nacionalnoj konvenciji očekuje se 50.000 ljudi, pa će se na testu ponovo naći bezbednosni sistem SAD, koji je, po svemu sudeći, zakazao minulog vikenda u zaštiti visokog političara i okupljenih. Uprkos pucnjavi na mitingu na kome je, takođe, bilo prisutno nekoliko hiljada ljudi, četvorodnevna konvencija će se održati prema utvrđenom planu i uz nepromenjene bezbednosne mere, najavila je Odri Gibson Kićino, koordinatorka za operacije američke Tajne službe na republikanskoj konvenciji.

- Uvereni smo u bezbednosne planove za ovaj događaj i spremni smo - rekla je ona novinarima.

Poginuo štiteći porodicu ČLANOVI porodice identifikovali su Korija Komperatora (50) kao učesnika skupa koji je ubijen u pokušaju atentata na Trampa. Komperator, bivši šef vatrogasaca za grad Bafalo, izgubio je život dok je pokušavao da zaštiti suprugu i ćerke kada je napadač iz Pensilvanije Tomas Metju Kruks otvorio vatru na Trampa tokom njegovog predizbornog govora na mitingu izvestili su lokalni mediji. Državna policija Pensilvanije identifikovala je dve povređene žrtve kao Dejvida Dača (57) iz Nju Kensingtona i Džejmsa Kopenhavera (74) iz Mun Taunšipa.

Na skupu u Milvokiju Tramp će konačno predstaviti svog potpredsednika. Spekuliše se da bi se na poziciji zamenika mogao naći senatori iz Floride i Ohaja Marko Rubio i Džej di Vans, kao i guverner Severne Dakote Dag Burgum. Tokom konvencije, delegati iz svake države objavljuju podršku kandidatu po svom izboru. Ove godine će proces biti samo formalnost za Trampa jer je on pre par meseci osvojio 2.265 delegata na predizborima, što je dovoljno za predsedničku nominaciju.

U međuvremenu, prva dama SAD Džil Bajden razgovarala je telefonom sa prethodnicom Melanijom Tramp, suprugom bivšeg predsednika Donalda Trampa, u nedelju po podne, javio je En-Bi-Si njuz.

Govornici NA Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, pored Trampa, obratiće se njegovi sinovi Donald Tramp Mlađi i Erik i njegova supruga Lara. Pristalicama će se obratiti i bivši pretendenti na funkciju predsedničkog kandidata republikanaca Niki Hejli, Ron Desantis i Vivek Ramisvami, predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa Majk Džonson, te bivši voditelj "Foks njuza" Taker Karlson.