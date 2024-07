JEZIVO UPOZORENJE ZAHAROVE: Amerika je na ivici građanskog rata i gura svet u kolaps (VIDEO)

AMERIKA je na ivici građanskog rata i gura svet u kolaps, a ono što zabrinjava je da svake godine izlaz iz svojih unutrašnjih problema traži u raspirivanju vojnih sukoba u drugim delovima sveta, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona je za ATV navela da je pre dva meseca na svom Telegram kanalu napisala da izaziva čuđenje što u Americi ni zvanična vlast, ni specijalne službe, ni policija, ni javni organi i novinari ne obraćaju pažnju na to da se na račun kandidata, dakle očiglednog kandidata na predstojećim izborima, čoveka koji otvoreno govori o svojim ambicijama i bivšeg predsednika SAD, Donalda Trampa, upućuju pretnje.

- Ne znam kako se tako dogodilo, možda je slučajnost, možda je neka misterija, a možda se jednostavno radi o logici. Ali, to je činjenica. Pretnje Trampu nisu dolazile samo od nekih sumnjivih ljudi, već su one postale, kako Amerikanci kažu, narativ, odnosno, pravac razmišljanja koji se formuliše otvoreno i javno od strane određenih ljudi kao što su američki senatori ili politikolozi - kazala je Zaharova u specijalu "Atentat na Donalda Trampa".

Zaharova je ukazala da je i navela primere konkretnih citata, a da je jedan od njih i muž Viktorije Nuland, koji je otvoreno govorio o fizičkom uklanjanju Donalda Trampa kao o nečemu normalnom i poželjnom.

- Shvatate, SAD je stalo do svih, one su spremne da spasavaju celi svet, a da pritome, svaki put stvaraju još veće probleme. One su dubinski umešane u unutrašnje stvari mnogih država. Izvinite, ali zašto onda SAD ćute kada se radi o direktnim pretnjama i direktnom pravdanju i davanju legitimiteta za fizičko uklanjanje političkog protivnika od strane političara i politologa i ljudi koji se nalaze unutar takozvane američke 'duboke države' - naglasila je.

Demokratija SAD u dubokoj krizi

Zaharova je istakla da ideologija raspirivanja mržnje dominira Sjedinjenim Američkim Državama i kada se radi o odnosu prema drugim državama i narodima, političarima i zvaničnicima drugih država.

- Pogledajte šta se događa u odnosu prema Rusiji ili šta se događa u odnosu prema Kini. Podsetiću vas: pre tri ili četiri godine, kada je počela pandemija, koga su SAD okrivile za nju – Kinu, samo zbog toga što su oni u poslednjoj deceniji navikli da raspiruju mržnju prema onima koje proglašavaju ili nepodobnima ili na koje samo žele da svale krivicu za svoje probleme - ukazala je.

Kako je navela, 2021. godina je prošla u znaku sinofobije, mržnje prema Kini, prema azijatima, a da SAD ih čak ne znaju ni razlikovati da li su to Vijetnamci, Koreanci, Kinezi.

Prema njenim rečima, Amerika, nalazeći se već dugo godina na granici građanskog rata, gura svet u kolaps, a to je ono što sve brine.

- Iskreno, njihova je stvar šta im se događa u državi. Svi odlično znaju da se mi ne mešamo u njihova unutrašnja pitanja. To je njihov život, država i sistem. Oni imaju mnogo dobrih stvari, mnogo dostignuća, ali i mnogo problema, grešaka i zločina. Ali, to je njihov život i ako se oni ne tiču drugih, mada je takvih primera veoma malo, neka se sami bave time. Nas brine druga stvar, to što na vrhuncu svoje krize, svake godine sve više i više traže izlaz i rešenje na račun spoljnih faktora - naglasila je Zaharova.

