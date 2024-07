PROPALI PLANOVI ZAPADA: "Strategija Evrope i SAD nije dala rezultate u Ukrajini.."

ŠANSE za postizanje mira su mnogo veće kroz pregovore, ponovno otvaranje diplomatskih kanala i dijalog nego putem isporuka oružja, sankcija i strategije bazirane na odbijanju diplomatije, izjavio je danas šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

On je za mađarski javni radio dodao da je sada svima jasno da strategija Evrope i SAD u protekle dve i po godine rata u Ukrajini nije dala rezultate, iako zapadni političari to ne žele da priznaju javno jer bi to značilo priznavanje poraza.

- Sankcije su bile "pucanj u stopalo, pa u koleno i potom u grudi" za evropsku ekonomiju, dok isporuke evropskog i američkog oružja nisu promenile situaciju na bojnom polju i nisu približile rat završnici - naveo je Sijarto.

Mađarski zvaničnik je dodao da je vraćanje legitimiteta mirovnom dijalogu izuzetno značajno.

Govoreći o posetama premijera Viktora Orbana tokom protekle sedmice, Sijarto je kazao da nijedan političar, posebno evropski, ne bi mogao da postigne ono što je mađarski premijer uradio.

- Osim Viktora Orbana nema nikog u Evropi danas ko je u poziciji da u toku jedne nedelje vodi razgovore sa predsednicima Kine, Rusije, Ukrajine, Turske, i sa, kako mnogi misle, budućim predsednikom SAD - istakao je Sijarto.

On je dodao da na svetskoj političkoj sceni danas postoje tri velika igrača koja mogu dovesti do postizanja primirja, i to su Kina, SAD i EU.

- Da bi bilo šanse da zaraćene strane krenu u pravcu mira potrebno je da najmanje dva, ali po mogućstvu tri globalna aktera zagovaraju mir - kazao je Sijarto.

Dodao je da bi predsednički izbori u SAD mogli da imaju odlučujući uticaj na to jer bi odredili da li će Amerika nastaviti svoj kurs koji se zalaže za rat ili će doći do promene u korist politike mira.

Komentarišući atentat na Donalda Trampa, Sijarto je kazao da su na delu pokušaji da se "blokiraju politike koje zagovaraju mir i to putem najbrutalnijih sredstava, kao što je to bio slučaj sa slovačkim premijerom Robertom Ficom".

