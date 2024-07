"NE BOJIM SE, PRKOSIM LICU ZLA" Atentat na Donalda Trampa izvršen uoči republikanske konvencije koja počinje danas u Viskonsinu

BORBA, borba, borba! Ove reči uz uzdignutu stisnutu pesnicu uzviknuo je pristalicama bivši predsednik SAD Donald Tramp (78) pošto je, okružen pripadnicima Tajne službe ustao, krvavog uveta i obraza, posle pokušaja atentata na mitingu u Pensilvaniji.

Foto: Profimedia

Više hitaca u Trampa ispalio je Amerikanac Tomas Metju Kruks (20), ubivši muškarca u publici i ranivši još dvojicu, pre nego što su i njega policajci likvidirali. Kruks je pokušao atentat na Trampa uoči Republikanske nacionalne konvencije u Milvokiju, u Viskonsinu, na kojoj danas konzervativci treba da nominuju svoje kandidate za predsednika i potpredsednika SAD na izborima 5. novembra. Očekivalo se da će se lider republikanaca već danas pojaviti pred kolegama i pristalicama na skupu u Viskonsinu, jer je, samao šest sati posle atenata, prkoseći protivnicima, i iskazujući borebenost, Tramp već silazio niz stepenice aviona u Njujorku.

Na svojoj društvenoj mreži konstatovao je da je "samo Bog sprečio da se desi nezamislivo". Zahvalio se američkoj Tajnoj službi na "brzom odgovoru" i izrazio saučešće porodicama žrtava, primetivši: "Neverovatno je da se takav čin može desiti u našoj zemlji."

- Nećemo se bojati, već ćemo, umesto toga, ostati otporni, u veri i prkosni pred licem zla. Naša ljubav ide prema ostalim žrtvama i njihovim porodicama. Molimo se za oporavak ranjenih, a u srcima čuvamo uspomenu na tako strašno stradalog građanina. Radujem se govoru u Viskonsinu na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji. U ovom trenutku važnije je nego ikada da budemo ujedinjeni i da pokažemo svoj pravi karakter Amerikanaca, ostajući jaki i odlučni - poručio je Tramp.

Atentat na bivšeg šefa Bele kuće i kandidata za predsednika SAD, i to usred kampanje, otvorio je prvo pitanje, u kojoj meri su članovi američke Tajne službe, koji po zakonu moraju da vode računa da nekadašnjem šefu Bele kuće "ne fali ni dlaka s glave", i to do kraja života, zakazali. Reči jednog od očevidaca koji je ispričao da je uoči atentata video na krovu muškarca kako puzi sa puškom i odmah alarmirao organe reda koji, po njegovim rečima, nisu reagovali i neutralisali ga na vreme, još odzvanjaju u ušima Amerikanaca.

- Tada sam pomislio zašto Tramp još uvek govori, zašto ga nisu sklonili sa bine. Ja već dva, tri minuta pokazujem ka njemu. Tajna služba gleda ka nama, dok ja pokazujem na krov. U sledećem trenutku čujem pucnjavu - ispričao je očevidac za Bi-Bi-Si.

Drugi očevidac Ben Mejser takođe tvrdi da je upozorio policajce i rekao im da je video napadača kako se kreće po krovu zgrade pre pokušaja ubistva bivšeg predsednika.

- Bio sam uz liniju ograde kada sam video kako se nepoznata osoba pomera sa krova na krov. Rekao sam da je neko na krovu. Kada sam se okrenuo da se vratim tamo gde sam bio, počela je pucnjava, a onda je nastao haos i svi smo pobegli - rekao je Mejser za lokalni radio KDKA.

Melanija iznad mržnje BIVŠA prva dama Melanija Tramp juče je na "Iksu" nazvala atentatora "čudovištem". "Kada sam gledala taj nasilni metak kako pogađa mog supruga Donalda, shvatila sam da je moj život, i život našeg sina Barona, bio na ivici razorne promene. Zahvalna sam hrabrim agentima Tajne službe i službenicima zakona koji su rizikovali svoje živote da zaštite mog supruga. Ovog jutra, uzdižem se iznad mržnje, otrova i prostih ideja koje podstiču nasilje. Vetrovi promena su stigli. Onima od vas koji plačete u podršci, zahvaljujem. Pohvaljujem one koji su prešli preko političkog razdora, hvala vam što pamtite da je svaki političar muškarac ili žena sa voljenom porodicom", navela je ona.

Lider republikanaca imao je sreće. Da ga je metak umesto u ušnu školjku pogodio koji centimetar dalje pitanje je da li bi prošao samo sa lakšim povredama i da li bi uošte preživeo napad.

Do atentata je došlo na skupu u gradu Batler u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji u subotu uveče u trenutku dok se obraćao pristalicama. Samo nekoliko minuta otkako je Tramp počeo da govori pred hiljadama ljudi začuli su se pucnji.

Lider republikanaca se prvo uhvatio za uvo, a zatim brzo čučnuo sakrivši se iza govornice, posle čega su ga opkolili predstavnici Tajne službe. U audio-snimku koji se juče proširio društvenim mrežama čuje se kako Tramp kaže agentu obezbeđenja koji ga je pozvao da krene sa govornice "Čekajte da uzmem cipele". Posle hitaca čuli su se vrisci iz publike gde su zavladali metež i panika. Objavljeno je da je napadač pucao iz automatske puške tipa AR-15.

Tramp je, zatim, okružen obezbeđenjem sproveden do automobila gde je još jednom podigao pesnicu ka pristalicama i ušao u vozilo. Iz Trampove kampanje brzo su potvrdili da je bivši predsednik dobro i na bezbednom posle atentata, te da je pokrenuta istraga.

Menadžment Trampove kampanje saopštio je da će posle pokušaja ubistva bivšeg predsednika SAD pojačati mere bezbednosti. Komenadžeri Trampove kampanje Suzi Vajls i Kris la Sivita poručili su da su "još uvek šokirani" napadom, ali izražavaju nadu da će ovaj užasan akt ujediniti Trampov tim i naciju "jer se mora obnoviti posvećenost bezbednosti i miru u našoj zemlji".

- Osuđujemo sve oblike nasilja i nećemo tolerisati opasnu retoriku na društvenim mrežama - ističe se u poruci Trampove kampanje.

Američki Federalni istražni biro (FBI) objavio je da istražuje pucnjavu na mitingu u Pensilvaniji kao pokušaj ubistva bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa. Specijalni agent FBI Kevin Rojek izjavio je na konferenciji za novinare da osumnjičeni napadač nije imao lična dokumenta kod sebe i da su morali da ga identifikuju preko DNK analiza. Zvaničnici su nešto kasnije potvrdili da se radi o Tomasu Metjuu Kruksu (20) iz Betel Parka u Pensilvaniji.

Krivili demokrate i Si-En-En BRITANSKI novinar Tom Njuton bio je na skupu u trenutku napada na Trampa: "Krenuo je da govori o pitanju ilegalne imigracije kada su se začuli pucnji. Mnogi nisu bili svesni šta se dešava, tek kada su se začuli povici da se sagnu svi, krenule su reakcije. Neki su briznuli u plač. Jedna žena pored mene je čučala na zemlji i govorila 'O Isuse, o Isuse, o Isuse, pogodili su ga'. Drugi su bili besni okrivljujući za napad demokrate, Bajdena, Si-En-En. Bili su ljuti i na Tajnu službu", pričao je on za Bi-Bi-Si.

Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je napadač pucao sa ravnog krova objekta udaljenog između 120 i 150 metara od bine na kojoj je Tramp govorio pred okupljenom masom simpatizera. Dva bivša agenta FBI izrazila su iznenađenje da krov sa koga je naoružani napadač ispalio više hitaca nije bio obezbeđen s obzirom na to koliko je bio blizu bine odakle je govorio lider republikanaca.

Govoreći na konferenciji za novinare u Batleru u Pensilvaniji, vlasti su rekle da su žrtve u pucnjavi identifikovane. Pored Trama, pogođeno je još troje ljudi, svi su odrasli muškarci i svi su bili u publici, rekao je potpukovnik Džordž Bivens iz državne policije Pensilvanije.

- Pucnji su bili rasuti i nisu pogodili samo jedno mesto u masi - rekao je on.

Atentat je ponovo otvorio pitanje da li je društvo u SAD podeljenije nego ikad i da li je neprekidan govor mržnje koji se raspiruje, što na društvenim mrežama, što iz usta političara, dolio toliko ulja na vatru da je doveo do eskalacije pokušajem ubistva potencijalnog povratnika u Ovalni kabinet. Pojedini republikanci su odmah uperili prst u demokrate, okrivljujući ih za opasnu retoriku koju su raspirivali izjavama da Tramp predstavlja pretnju američkoj demokratiji.

- Centralna premisa Bajdenove kampanje je da je Tramp autoritarni fašista koji mora biti zaustavljen po svaku cenu. Ta retorika je direktno dovela do pokušaja ubistva predsednika Trampa - istakao je senator iz Ohaja Džej Di Vens.

Kris Lasivita, voditelj Trampove kampanje, rekao je da "levičarski aktivisti, demokratski donatori, pa čak i Džo Bajden moraju odgovarati na izborima u novembru za odvratne komentare koji su doveli do subotnjeg napada", preneo je Bi-Bi-Si.

Prvi razgovor s Bajdenom ZBOG atentata na Trampa, američki predsednik Džozef Bajden prekinuo je odmor u rezidenciji u Delaveru i vratio se u Belu kuću kako bi nastavio da prima izveštaje od bezbednosnih službi. Bajden je posle pokušavaj ubistva razgovarao s rivalom, izjavivši da je "zahvalan na tome što je Tramp bezbedan". Njih dvojica su razgovarali prvi put posle nekoliko godina, ne računajući debate. "Nema mesta u politici SAD za ovu vrstu nasilja, to je bolesno i to je jedan od razloga zašto moramo da ujedinimo ovu državu. Svi ovo moraju da osude. Svi. Hoću da znate da je za sada dobro, to pod jedan, a pod dva, da je istraga u toku", poručio je Bajden i zahvalio se Tajnoj službi i svim organima za sprovođenje zakona na njihovoj brzoj reakciji.

Predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa Majk Džonson izjavio je da će Donji dom sprovesti potpunu istragu o pucnjavi na mitingu Donalda Trampa u Pensilvaniji.

- Američki narod zaslužuje da zna istinu. Direktorka Tajne službe Kimberli Čitl i drugi zvaničnici iz Ministarstva unutrašnje bezbednosti i FBI će se pojaviti na saslušanju pred našim odborima što je pre moguće - napisao je Džonson na "Iksu".

Reči podrške Trampu su stigle od njegove porodice. Tako je njegov sin Donald Tramp Mlađi na "Iksu" okačio fotografiju svog oca sa podignutom pesnicom u vazduhu i krvlju na licu uz komentar: "Nikada neće prestati da se bori za spas Amerike", dok je njegov drugi sin Erik poručio na društvenim mrežama: "Ovo je borac kakvog Amerika treba". Donald Tramp Mlađi je kasnije na "Iksu" naveo da su "demokrate i njihovi prijatelji u medijima tačno znali šta rade implicirajući da je Tramp bukvalno Hitler". Ćerka Donalda Trampa, Ivanka, objavila je na "Iksu" zahvalnicu za "ljubav i molitve za svog oca i za druge žrtve besmislenog nasilja" i izrazila zahvalnost Tajnoj službi na brzim i odlučnim akcijama.

Niko nije tražio dodatno obezbeđenje TVRDNjE da je bivšem predsedniku Donaldu Trampu odbijen zahtev za dodatno obezbeđenje na mitingu gde je ranjen su apsolutno lažne, poručili su iz američke Tajne službe. "Postoji neistinita tvrdnja da je član tima bivšeg predsednika tražio dodatne bezbednosne resurse i da su oni odbijeni. Ovo je apsolutno netačno. U stvari, dodali smo zaštitne resurse i tehnologiju i mogućnosti kao deo povećanog tempa putovanja u kampanju", napisao je juče šef za komunikacije Tajne službe Entoni Guljelmi na "Iksu". FBI je ranije, takođe, odbacio ove navode.