GRENEL O ATENTATU NA TRAMPA: Kako očekujete da se pojašaju labilne osobe kada čitaju vaše medije?!

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i kandidat za istu funkciju na predstojećim izborima, preživeo je juče pokušaj atentata. Tramp je pogođen je u uho tokom pucnjave na mitingu održanom u subotu u gradu Batler u saveznoj državi Pensilvanija. Atentator koji je juče pokušao da ubije Donalda Trampa, bivšeg američkog predsednika, na mitingu u Pensilvaniji, identifikovan je kao Tomas Kruks (20).

TANJUG/Nenad Mihajlović

Njujork post prenosi, pozivajući se na neimenovane izvore, da je Kruks, iz Betel Parka u toj saveznoj državi, pucao po učesnicima Trampovog mitinga održanog u gradu Batler, okrznuvši metkom po uvetu nekadašnjeg šefa Bele kuće i ubivši jednu osobu u publici. Pucnjava je izazvala paniku na skupu i oštre osude širom zemlje i sveta.

Nekadašnji izaslanik bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Srbije i Kosova Ričard Grenel, i jedan od njegovih najbližih saradnika, ušao je u oštru polemiku sa američkim novinarima i korisnicima društvene mreže X. Naime, on je reagovao na poruke novinara koji rade u medijima koji svakodnevno satanizuju Donalda Trampa i nazivaju ga pretnjom po demokratiju u Americi, te upitao novinara kako misli da će psihički nestabilne osobe reagovati kada čitaju njihove tekstove. On je takođe napisao da žrtva ima ime i prezime – da se zove Donald Tramp te da ako su stvarno zabrinuti zbog sinoćnjeg događaja, treba da promene svoju retoriku.

Foto: Printskrin

“Njegovo ime je Donald Tramp. I zašto želite brz oporavak nekome koga nazivate pretnjom po demokratiju svakoga dana? Postoje posledice vaše radikalne retorike. Šta očekujete da urade labilni ljudi kada to pročitaju? Promenite vašu retoriku ako vas je uznemirio jučerašnji pookušaj atentata.”

Foto: Printskrin

Grenel je podsetio da je pre 6 dana Magazin “New Republic” pisao kako Tramp ispunjava 9 od 17 stavki koje definišu fašizam. On je pozvao novinare koji su to pisali na odgovornost i ponovio pitanje kako očekuju da se ponašaju ljudi koji to pročitaju?!

Svi građani Srbije će odmah povući paralelu između ovakvih naslova u SAD i svakodnevne satanizacije predsednika naše zemlje, koja dolazi iz jednog dela javnosti i po pravilu iz određenih medija. Kako vi mislite da će reagovati psihički labilne osobe koje svakoga dana mogu da u nekim medijima pročitaju da je Aleksandar Vučić nečastivi, da nije dostojan, da je uništio Srbiju, da mrzi svoj narod? Kako treba da reaguju čitaoci kada u novinama mogu pronaći karikature u kojima se on poredi sa Hitlerom? Šta treba da rade pristalice opozicije koje od njihovih lidera mogu svkodnevno čuti da je Aleksandar Vučić šef mafije, da je vođa kriminalne grupe zvane SNS? Možda je nekada bolje razmisliti pre nego što nešto kažete ili napišete i pomilisiti kakve bi to posledice moglo da izazove? Nadamo se da će mnogi naučiti nešto iz jučerašnjeg atentata na Donalda Trampa i shvatiti da javno izgovorena reč sa sobom povlači ogromnu odgovornost.