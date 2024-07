BLUMBERG: Bez obzira na ishod izbora, Evropa shvata da više ne može da se oslanja na zaštitu SAD

ZEMLjE NATO-a u Evropi dugo su mislile da bi više volele slabog Džozefa Bajdena nego nepredvidivog Donalda Trampa.

Foto: Tanjug/AP

Ali sada, primećuje Blumberg, oni počinju da se pomiruju sa činjenicom da će se, bez obzira ko pobedi na izborima u novembru, prioriteti SAD sve više udaljavati od Severnoatlantske alijanse.

Američka izborna trka je pokazala saveznicima te zemlje u Evropi da se ne mogu da se oslanjaju na Vašington za svoju bezbednost, bez obzira na to ko izađe kao pobednik. Stručnjaci smatraju da jedina razlika može biti u tome kako se sprovodi smanjenje saradnje u oblasti odbrane: pod Bajdenom bi to bilo „postepenije“, pod Trampom bi bilo „destruktivnije“.

Istovremeno, novinska agencija ukazuje i na pomak unutar NATO-a koji su evropske zemlje morale da naprave kako bi Alijansa ostala relevantna za Sjedinjene Države. Kina je postala istaknutija u diskusijama evropskih zvaničnika sa američkim kreatorima politike i istraživačkim centrima. Tako su na samitu u Vašingtonu lideri Alijanse dali najoštrije izjave protiv Pekinga. Oni su optužili Kinu da je „pokretačka snaga“ sukoba u Ukrajini nakon što su američki zvaničnici obavestili saveznike o obimu kineske pomoći Rusiji.

Istovremeno, samit je označio prekretnicu za Evropu i doveo do spoznaje da će morati da poveća svoje odbrambene sposobnosti bez obzira na to ko postane predsednik SAD. Za kontinent, to je prvenstveno zbog političke nestabilnosti u Sjedinjenim Državama.