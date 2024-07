RUSIJA UBRZANO GRADI SVOJU SVEMIRSKU STANICU: Objavljeno kada će orbitalna stanica biti lansirana u svemir

GENERALNI direktor ruske svemirske korporacije „Roskosmos“ Jurij Borisov odobrio je plan izgradnje Ruske orbitalne stanice, saopštila je pres-služba agencije.

Foto Tanjug/AP

Dokumenat je potpisalo i 19 generalnih direktora glavnih kooperativnih preduzeća.

Kako se ističe, postavljanje stanice počeće lansiranjem naučno-energetskog modula 2027. godine. On će, zajedno sa još tri modula koji će biti lansirani do 2030. godine, činiti jezgro stanice. U drugoj fazi u periodu od 2031. do 2033. godine planirano je proširenje stanice povezivanjem dva ciljna modula (CM1 i CM2).

Kako se ističe, raspored uključuje radove na projektovanju i pravljenju modula stanice, kao i radove na osiguravanju letnih testova transportne svemirske letelice nove generacije sa posadom, pravljenju raketa i kopnene infrastrukture kao i rad naučnih instituta na podršci projektu.

-Danas su potpisani državni ugovori za realizaciju razvojnih radova na stvaranju svemirskog kompleksa Ruske orbitalne stanice i svemirskog kompleksa sa transportnim svemirskim brodom sa posadom i raketom-nosačem teške klase "angara" na kosmodromu "Vostočni", navodi se u saopštenju.

Pored toga, 20. marta 2024. godine Denis Manturov, koji je tada obavljao dužnost ministra industrije i trgovine, odobrio je plan federalnog projekta „Stvaranje svemirskog kompleksa Ruske orbitalne stanice“ sa ukupnim planiranim obimom finansiranja od 608,9 milijardi rubalja.

„Roskosmos“ navodi da će stvaranje stanice obezbediti kontinuiranu realizaciju ruskog programa letova sa posadom nakon obustave učešća u projektu Međunarodne svemirske stanice, rešavanje zadataka naučno-tehničkog razvoja, nacionalne ekonomije i bezbednosti.

sputnikportal.rs

