NEMCI POMAŽU POLJACIMA U ODBRANI: Šolc obećao ratnu odštetu, ali nije pomenuo cifru

NEMAČKI kancelar Olaf Šolc je, boraveći u Poljskoj, najavio odštetu za Poljake koji su preživeli nacističke zločine, ne iznoseći detalje oko sume i toga ko bi sve imao pravo na novčanu naknadu.

Prema pisanju medija, novčana naknada mogla bi, u ukupnom iznosu, da bude izražena u "trocifrenom opsegu miliona". Osim nastojanja da dve zemlje poprave odnose, pogoršane pod bivšom vladom u Varšavi sa populističkom desničarskom strankom Pravo i pravda (PiS), cilj posete bio je i dodatna podrška Nemačke odbrani poljskog istočnog krila zbog rata u Ukrajini, koju je nemački kancelar i obećao.

Šolc, koji je u Poljsku doputovao sa velikom delegacijom u čijem je sastavu desetak ministara i Tusk, učestvovali su u konsultacijama vlada dveju zemalja, što je prvi takav sastanak od 2018. godine.

Poljski premijer Donald Tusk, koji je znatno poboljšao odnose sa Berlinom pošto je, krajem prošle godine, njegova proevropska koalicija došla na vlast, poručio je da "nema sumnje da će Poljska i Nemačka sarađivati na inicijativi Evropski nebeski štit". Sistem protivvazdušne odbrane koji je pokrenuo Berlin, namenjen je da ojača zaštitni kapacitet NATO nad Evropom. Tusk je rekao da će Poljska i Nemačka raditi zajedno, uprkos razlikama u stavu kako treba finansirati odbrambene projekte.

Šolcova želja je da Varšava pristupi platformi Skaj Šild za zajedničku evropsku nabavku i upravljanje sistemima protivvazdušne odbrane, dok je Tusk u potrazi za podrškom za odvojenu stratešku odbrambenu liniju duž granice baltičkog regiona sa Belorusijom i Rusijom, koja bi takođe uključivala vazdušne sisteme, objavio je Politiko.

Tokom izjava dvojice lidera, Šolc je takođe izjavio da Nemačka "želi da preuzme ulogu lidera u NATO u zaštiti istočnog krila i baltičkog regiona".

- Bezbednost Nemačke i Poljske su neraskidivo povezane - bezbednost Poljske je bezbednost Nemačke - poručio je Šolc i obećao da će pojačati "saradnju u oblasti bezbednosti i odbrane", kao i da će nastaviti da pruža podršku Ukrajini.

Tusk je izjavio da "nijedna evropska nacija ne treba da se oseća odgovornom za bezbednost i zaštitu Evrope od spoljne agresije kao poljska i nemačka nacija, Poljska, kao jedna od najvećih žrtava Drugog svetskog rata, Nemačka kao počinilac te tragedije, danas kao slobodna, demokratska, evropska nacija". Ova dva naroda treba zajednički da obezbede da Evropa bude bezbedna.

Tusk je rekao da će Nemačka biti "lider za bezbednost Evrope".

- Ne mogu da zamislim da Nemačka ne bi bila lider za zajedničku bezbednost Evrope, uključujući i Poljsku - poručio je on.

Šolc je ocenio da Berlin i Varšava treba da prošire transportne rute između dve zemlje, jer je to važno i za vojsku kao preduslov obezbeđivanja zajedničke bezbednosti.

Berlin je namerava da ojača istočni bok NATO zbog rata u Ukrajini. U nemačko-poljskom akcionom planu kao cilj se navodi ojačanje alijanse duž istočnog krila, kao pružanje dodatne pomoći Ukrajini, uključujući popravku i održavanje tenkova Leopard 2. "Nastojaćemo da obezbedimo transatlantsko političko jedinstvo i optimalno vojno prisustvo severnoameričkih saveznika u Evropi, uključujući istočni bok", navodi se planu. Nemačka je drugi najveći snabdevač oružjem Ukrajini posle SAD i vodeća snaga koja stoji iza evropske inicijative protivvazdušne odbrane Nebeski štit.

PiS, koji je sada u opoziciji, kritikovao je Šolcovu ponudu podrške poljskim žrtvama rata kao "otpad" u poređenju sa 1,3 triliona dolara reparacije koje je Varšava tražila od Nemačke 2022. kad je bio na vlasti. Sadašnja poljska vlada odustala je od zahteva za reparacijom, ali je šef diplomatije Radoslav Sikorski pozvao Berlin "da pronađe kompenzaciju za patnje poljskog naroda tokom nacističke okupacije".

- Mi, Nemci, naneli smo Poljskoj ogromnu patnju tokom Drugog svetskog rata - rekao je Šolc u Varšavi. - Nemačka je svesna svoje krivice i zadataka koji iz toga proizilazei nastojaće da pruži podršku preživelima okupacije.

Između 1992. i 2005. Nemačka je obezbedila odštetu poljskim žrtvama nemačko-nacističkih zločina preko Fondacije za poljsko-nemačko pomirenje. Oko 40.000 preostalih poljskih preživelih u ratu moglo bi imati koristi od bilo kakve dodatne nemačke podrške.

Na novinarski zahtev da iznese više informacija, Šolc je jednostavno rekao da "radi na tome sa poljskom vladom" i da će "delovati u ovoj oblasti".

Tusk je u međuvremenu izjavio da "nije razočaran gestom nemačke vlade, jer ne postoji suma novca koja bi nadoknadila ono što se dogodilo tokom Drugog svetskog rata".

- Ako danas čujemo da je Nemačka spremna da donese odluku o obeštećenju živim žrtvama rata...onda su to koraci u pravom smeru - dodao je on i pozdravio to što je Berlin dao saglasnost za stvaranje prestoničke institucije koja će obeležavati poljske žrtve rata.