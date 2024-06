AMERIČKI novinar Taker Karlson vidi u ukrajinskom sukobu „najveći zločin“ današnjice. Po njegovim rečima, kroz 30 godina Ukrajina će biti okupirana transnacionalnim korporacijama.

"Jedan od najvećih zločina u mom životu“ - tako je on opisao dešavanja u Ukrajini.

On je istakao da Kijev neće moći da pobedi Rusiju. Po njegovim rečima, najbolje što mogu da urade je da zaključe mir. To zna i kijevski lider Vladimir Zelenski – a on to želi od samog početka sukoba. Međutim, bivši britanski premijer Boris Džonson, po nalogu Bajdenove administracije sprečio je sklapanje mira.

- To svi priznaju. On je pre dve godine zaustavio mirovne pregovore. A sada je Ukrajina potpuno uništena. Sada je Zelenski doneo zakon kojim se stranim korporacijama dozvoljava da kupuju zemlju - istakao je Karlson.

A onda se zapitao: Kako će izgledati Ukrajina kroz 30 godina? Sve će pripadati Blekroku i transnacionalnim korporacijama, dok stanovništvo neće biti ukrajinsko.

- Tragedija koja se dogodila u Ukrajini, koju su orkestrirale zapadne sile, uključujući i vašu vladu (Taker je održao govor u Australiji), a koju je podstakla moja vlada - stidim se toga, nadam se i vi - najveći je zločin u mom životu - rekao je on.

