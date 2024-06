SKANDAL ZBOG POTPISA VARTOLOMEJA: Protest Ankare organizatorima skupa u Švajcarskoj zbog prisustva carigradskog patrijarha

CARIGRADSKI patrijarh Vartolomej napravio je politički skandal potpisom na deklaraciju na konferenciji o Ukrajini, u Švajcarskoj.

Foto AP

Turska je službeno zatražila od organizatora u Bjurgenštoku, od domaćina Švajcarske i Ukrajine, da objasne zašto su pozvali konstantinopoljskog patrijarha i dopustili da potpiše deklaraciju podrške Kijevu. Turci su ujedno demantovali da se njihov ministar spoljnih poslova službeno sastao sa Vartolomejom.

U Ministarstvu spoljnih poslova tvrde da je Vartolomeju zabranjeno da se bavi političkom delatnošću i podsećaju da je Lozanskim mirnim dogovorom od 1923. određeno da se patrijarh može baviti bogosluženjem za Grke koji žive u Turskoj. Ali se ističe da je patrijarhu koji stoluje u rejonu Fenera zabranjeno da se bavi politikom, jer je jedina njegova dužnost da bude poglavar pravoslavaca Grka koji žive u tom delu Turske.

Novinari su uglavnom pisali da je rimski papa odbio da dođe na skup, već je poslao svog predstavnika koji se inače angažovao u mirovnim predlozima koje je predlagao Vatikan Kijevu i Moskvi. Za razliku od carigradskog patrijarha, koji je potpisao deklaraciju u Bjurgenštoku, predstavnik Vatikana se prudružio odluci 15 zemalja koje nisu potpisale dokument, jer na konferenciju nije bila pozvana Rusija.

Patrijarhu Vartolomeju ne smeta što ukrajinske vlasti progone sveštenike Ukrajinske pravoslavne crkve, donedavno lojalne moskovskoj Patrijaršiji.Vartolomeju čije je građansko ime Dimitrios Arhondonis su 84 godine ali je i dalje ambiciozan i želi da bude "pravoslavni papa", što je nerealno, jer se pravoslavlje razlikuje od katolika po tome što sve autokefalne crkve imaju svoje patrijarhe a sve do poslednje svađe Vartolomej se smatrao samo prvim među jednakima. Sada ga Ruska pravoslavna crkva koja je najveća i najbrojnija na svetu ignoriše i sa njim je prekinula odnose.

Vartolomeja je rukovodstvo u Kijevu zvalo da bi bilo jedno više zvučno ime, kad su već papa Franja, kao i lideri mnogih zemalja, uključujući Kinu, odbili da dođu. U Kijevu su spremni da udovolje svim željama patrijarha iz Konstantinopolja samo da bi svojim vernicima mogli da kažu da je na njihovoj strani i vaseljenski patrijarh. Njegova rezidencija je u Istanbulu, u delu koji se zove Fener, a broj njegovih vernika u Turskoj je manji nego u jednom kvartu Moskve. Vaseljenski patrijarh ima veći broj hramova koji se njemu potčinjavaju u inostranstvu, uključujući i Ameriku.

Jedan od razloga što je podržao raskolnike u Ukrajini je što su u Kijevu bili spremni na sve uslove koje im je postavio Vartolomej. Raskolnička crkva koja se službeno zove Pravoslavna crkva Ukrajine se saglasila da nema svog patrijarha i da se potčinjava Vartolomeju, kome se sada potčinjavaju i ukrajinski sveštenici u inostranstvu. Kod mnogih pravoslavnih vernika u Ukrajini Vartolomej nema nikakvog autoriteta. Ali, Vartolomeja to ne brine, jer je njemu mnogo važnije to što je od vlasti u Kijevu dobio Andrejevsku crkvu napravljenu u 18. veku, a ona je kulturni spomenik. U sve te igre su bili umešani američki političari, jer im je odgovaralo da se vrši pritisak na Moskvu i Rusku pravoslavnu crkvu. Posrednik između Vašingtona i Konstantinopoljske patrijaršije je američki arhiepiskop Elpidifor.koji se proslavio time što je prvi u istoriji pravoslavne crkve krstio decu koju su usvojili bogati američki homoseksualci, a sad se spominje kao mogući naslednik Vartolomeja. Bez obzira na odluku Vartolomeja i politički pritisak iz Vašingtona, raskolničku crkvu u Ukrajini nije priznao veći deo pravoslavnog sveta. To su učinile samo malobrojne crkve koje su pod uticajem Vartlomeja.