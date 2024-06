"POKER S DVOJKOM TREF": Neizvesnost u Francuskoj posle odluke predsednika Makrona da raspusti skupštinu

FRANCUSKA je ušla u ekspresnu predizbornu kampanju za parlamentarne izbore koja će potrajati samo dvadesetak dana.

Foto: Goran Čvorović

To je posledica raspuštanja skupštine od strane predsednika Emanuela Makrona i zakazivanja vanrednih izbora već za 30. juni i 7. juli, nakon katastrofalnih rezultata koje je na glasanju za Evropski parlament doživela kandidatkinja vladajuće stranke Valeri Eje (14,60 odsto) i fantastičnog uzleta Nacionalnog okupljanja Žordana Bardele i Marin Le Pen (31,36 odsto), ali i drugih, ekstremnijih, krajnjedesničarskih formacija, kao što je Ponovno Osvajanje Erika Zemura i Marion Marešal (5,47) posto.

Makron se na ovaj potez odlučio imajući u vidu ogromnu razliku u broju glasova, ali i zbog toga što je s relativnom većinom u skupštini svako izglasavanje zakona predstavljalo teško natezanje mišića uz često posezanje za posebnom i veoma nepopularnom ustavnom klauzulom koja omogućuje izbegavanje izjašnjava poslanika. Odlučio je da stvari istera na čistac.

Profimedia

Ovo je šesto raspuštanje skupštine u okviru aktuelne Pete Francuske republike. Nekada je to bilo uspšeno, kao kada je to 1968. godine uradio general de Gol, ali nekada i ne, kao 1997, kada je to uradio Žak Širak, koji je imao komotnu većinu u skupštini, pa je posle morao da godinama vlada u kohabitaciji sa socijalistima Lionela Žospena.

Na osnovu onoga što je moglo da se čuje u ovdašnjim medijima analitičari se uglavnom slažu da je Makronov potez rizičan i da "diže pot u partiji pokera s dvojkom tref", kako je to "poetski" objasnio jedan od komentatora na veoma slušanom radiju Frans Enfo. Sve levičarske stranke u zbiru nisu osvojile toliko glasova na evropskim izborima koliko samo Nacionalno okupljanje. Makron, s druge strane, ističe da ima poverenja u birače za nastavak njegove politike.

- Moja jedina ambicija je da budem koristan svojoj zemlji koju toliko volim – odgovorio je Makron.

PAD NA BERZI, BEZ UTICAJA NA OLIMIJADU Koliki je potres izazvala čitava situacija, pokazuje i podatak da je pariska Berza juče s otvaranjem odmah izgubila 2,37 odsto. Brzina kojom su utvrđeni rokovi za prevremene izbore obrazlaže se i činjenicom da Francusku vrlo brzo, već 26. jula, očekuju Olimpijske igre. Gradonačelnica Pariza An Idalgo je istakla da je raspuštanje skupštine neposredno pred OI "izuzetno uznemirujuće". U Parizu prenose i reči predsednika MOK Tomasa Baha koji je poručio da nove okolnosti neće poremetiti Igre.

Šef desničarskih republikanaca Erik Sjoti već je poručio da nikakve aranžmane neće sklapati sa stranakama iz predsedničke većine, a po svojim oštrim stavovima neki ga vide bližeg krajnje desničarskom bloku. Tvrđe krilo republikanaca je u viziru pobedničke grupacije na upravo održanim izborima, jer će im nedostajati još glasova da bi posle predstojećeg glasanja eventualno formirali vlast.

Levičari i Makronova Obnova već su se zauzeli za formiranje "narodnog fronta", smatrajući rezultate nedeljnog glasanja i mogući dolazak Nacionalnog okupljanja na vlast "najopasnijom situacijom u Petoj republici". Marin Le Pen i Žordan Bardela vode formaciju koja još nije u potpunosti dobila epitet klasične stranke, iako sve više ljudi glasa za njih. U čak 90 odsto opština izbili su na prvo mesto. Zanimljiv je podatak da je od trenutka saopštavanja rezultata u sledećih 12 sati nove članske karte uzelo čak 3.500 ljudi. Komentari uglavnom idu u pravcu rečenice da, ako se ne proba, niko neće znati kako bi to moglo da izlgeda s krajnjim desničarima.

Foto: AP Photo/Francois Mori

Između ostalog, Marin Le Pen je još ranije obećala da će, ako Nacionalno okupljanje do|e na vlast, biti drastično smanjene akcize na benzin, da će se u penziju ići sa 60 godina, da će biti ukinut PDV za osnovne proizvode. Sve to zvuči krajnje primamljivo. Uz to, protivi se daljem zatezanju odnosa s Rusijom u vidu slanja trupa ili dozvole da se isporučenim oružjem ga|aju ciljevi na ruskoj teritoriji, zalažući se za hitne pregovore i pokušaje traženja mira u Ukrajini. U Parizu prenose i poruku iz Moskve da "pažljivo prati situaciju u Evropi i Francuskoj".

Već za juče popodne Bardela i Le Penova su zakazali sastanak sa Marion Marešal u cilju formiranja koalicije. Rukovodstvo Nacionalnog okupljanja već je poručilo da je spremno da preuzme vlast, ukoliko budu dobili poverenje na prevremenim izborima. U tom slučaju, kandidat za primijera bio bi 28-godišnji Bardela, dok se Marin Le Pen prema svim indicijama priprema za novu predsedničku kandidaturu, 2027. godine. Neki, čak, razmišljaju i o tome da zatraže Makronovu ostavku, ukoliko predstojeće izjašnjavanje pokaže istu tendenciju.