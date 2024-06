BRITANSKI PREMIJER ŠOKIRAO POTEZOM NA CEREMONIJI DANA D: Sada se izvinio svima - "To je bila greška"

BRITANSKI premijer Riši Sunak izvinio se što je juče rano napustio komemoraciju Dana D u Normandiji, priznajući da je to bila "greška".

Foto: Profimedia

Premijer se suočio sa kritikama zbog napuštanja komemoracija, a laburisti su taj potez nazvali „napuštanjem dužnosti“.

- Osamdeseta godišnjica Dana D bila je dubok trenutak za odavanje počasti hrabrim muškarcima i ženama koji su stavili svoje živote na kocku da zaštite naše vrednosti, našu slobodu i našu demokratiju - napisao je Sunak na društvenoj mreži Iks.

On je napisao da ova godišnjica treba da bude o onima koji su dali vrhunsku žrtvu za našu zemlju.

- Poslednje što želim je da komemoracije budu u senci politike. Duboko mi je stalo do veterana i čast mi je bila da predstavljam Veliku Britaniju na brojnim događajima u Portsmutu i ​​Francuskoj u protekla dva dana i da upoznam one koji su se tako hrabro borili - kazao je on i nastavio:

Foto: Profimedia

- Nakon završetka britanskog događaja u Normandiji, vratio sam se u Veliku Britaniju. Kada razmislim, bila je greška što nisam ostao duže u Francuskoj – i izvinjavam se - zaključio je Sunak na društvenoj mreži Iks.

Ceremoniji obeležavanja 80. godišnjice Dana D prisustvovali Bajden, Makron, Zelenski, Šolc, kralj Čarls, Sunak...

Ceremoniji obeležavanja 80. godišnjice početka savezničkog iskrcavanja u Normandiji juče u Ver-sir-Meru na severozapadu Francuske prisustvovalo je oko 2.000 zvanica, uključujući predsednika SAD Džozefa Bajdena, francuskog predsednika Emanuela Makrona, britanskog kralja Čarlsa Trećeg i britanskog premijera Rišija Sunaka.

Foto: Profimedia

Britanski kralj Čarls Treći izjavio je na ceremoniji obeležavanja 80. godišnjice početka savezničkog iskrcavanja u Normandiji da je ta operacija predstavljala početak oslobođenja Evrope u Drugom svetskom ratu, preneo je Skaj njuz.

On je istakao da su se saveznici zajedno borili za svet u kojem će dobrota i čast biti temelj života ljudi u svakoj zemlji i ukazao da je broj veterana iz Drugog svetskog rata sve manji, ali je istakao da je privilegovan što je upoznao istaknute borce Dana D. Sunak je na obeležavanju Dana D rekao da vetereni nikada neće biti zaboravljeni i pročitao imena trojice veterana koji su prisutni na ceremoniji.

- Sve ste rizikovali, a mi vam sve dugujemo - istakao je Sunak. Makron se rukovao sa britanskim kraljem i premijerom pre nego što je zauzeo svoje mesto pored Čarlsa Trećeg. Britansko spomen-obeležje u Ver-sir-Meru sadrži imena 22.442 vojnika i žena koji su pali tokom Dana D, a ove godine prvi put je britanski memorijal u Normandiji bio u središtu komemoracija povodom godišnjice, uz prisustvo veterana i 2.000 gostiju.

Foto: Profimedia

Savezničko iskrcavanje u Normandiji počelo je 6. juna 1944. godine, a toga dana preko La Manša je prebačeno 156.000 savezničkih vojnika. Zapadni saveznici, Amerikanci i Britanci, kojima su bile pridružene i jedinice iz Kanade, Australije, Južne Afrike, Novog Zelanda, Rodezije, kao i drugih zemalja, započeli su iskrcavanje u Normandiji, što je bio jedan od ključnih momenata u Drugom svetskom ratu pošto je iskrcavanje označilo postupno otvaranje još jednog fronta protiv Nemačke.

Foto: Profimedia

Invazija na Normandiju bila je najveća desantna operacija u istoriji. Postupno, do kraja avgusta, u Francusku je bilo prebačeno tri milona savezničkih vojnika, a Pariz je oslobođen posle sedmodnevnih operacija, 25. avgusta 1944. godine.

Foto: Profimedia

Makron: Francuska i saveznici stoje uz Ukrajinu

Francuski predsednik Emanuel Makron juče je na ceremoniji povodom obeležavanja 80. godišnjice početka savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Dana D, poručio je da Francuska i njeni saveznici stoje uz Ukrajinu tokom rata protiv Rusije.

- Ovde smo i nećemo oslabiti - rekao je Makron na ceremoniji kojoj su prisustvovali i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i njegova supruga, kao i američki predsednik Džozef Bajden. Makron je takođe pozvao saveznike da pokažu hrabrost koju su imali veterani u Drugom svetskom ratu, prenosi Gardijan.

- Kada gledamo kako se rat vraća na naš kontinent, kada gledamo ljude koji dovode u pitanje vrednosti za koje smo se borili, kada gledamo one koji žele da na silu menjaju granice prepisivanjem istorije – stanimo dostojanstveno i gledajmo one koji su se iskrcali ovde. Imajmo njihovu hrabrost - rekao je francuski predsednik.