KNESET IZGLASAO "AL DŽAZIRA ZAKON" Karhi: Neće biti slobode izražavanja za Hamasove glasnike u Izraelu

IZRAELSKI parlament, Kneset usvojio je večeras takozvani Al Džazira zakon, čime je vladi dao privremena ovlašćenja da obustavi rad stranih medijskih kuća u Izraelu ukoliko se proceni da "štete bezbednosnim službama i nacionalnoj bezbednosti".

Tanjug

Zakon je usvojen sa 71 glas za i 10 protiv, preneo je Tajms of Izrael.

Ministar za komunikacije Izraela Šlomo Karhi obećao je nakon glasanja da će katarska Al Džazira biti zatvorena "narednih dana", rekavši da "neće biti slobode izražavanja za Hamasove glasnike u Izraelu".

Karhi, član tvrde struje partije premijera Benjamina Netanijahua Likud, rekao je da je doneta "plodosnosna i efikasna alatka protiv onih koji koriste slobodu štampe da naštete izraelskoj bezbednosti i izraelskih vojnicima, i koji podstiču na terorizam tokom ratnog perioda".

Portparolka Bele kuće Karin Žan-Pjer istakla danas povodom situacije sa zatvaranjem Al Džazire u Izraelu da Vašington veruje u slobodu štampe, preneo je Rojters.

- To je od suštinske važnosti. SAD podržavaju rad novinara od ključne važnosti širom sveta, što uključuje i one koji izveštavaju o konfliktu iz Gaze. Ako su izveštaji tačni, to nas brine - rekla je ona, preneo je Tajms of Izrael.

Netanijahu je ranije u toku dana pozvao Kneset da na večerašnjem zasedanju usvoji zakon kojim bi se njegovoj vladi dala ovlašćenja da zatvara inostrane medije i obećao da će "odmah delovati u pravcu zatvaranja Al Džazire".



