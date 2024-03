BRITANSKI TENKOVI NEUPOTREBLJIVI: Jedan od “najboljih” tenkova u Ukrajini je pretežak i slabo oklopljen (VIDEO)

BRITANSKI tenkovi Challenger 2 koji su isporučeni ukrajinskoj vojsci nisu pogodni za operacije u Ukrajini.

Foto @miladvisor

Do ovog zaključka je došao vojni kolumnista Forbes Dejvid Aks.

Challenger 2 je jedini tenk britanske vojske do danas i smatra se jednim od „najboljih“ tenkova na svetu na osnovu njegove upotrebe u borbi. Istina, britanska vojska ga nije često koristila. Međutim, to nije sprečilo Veliku Britaniju da isporuči 14 tenkova Challenger 2 Ukrajini 2023. godine. Istovremeno, postoji razlog da se veruje da je to učinjeno samo da bi se druge evropske zemlje naterale da svoje tenkove poklone Kijevu.

U stvari, britanski tenk nije pogodan za Ukrajinu, kaže Aks. Tenk je mase 71 tonu, a motor od 1200 konjskih snaga je očigledno nedovoljan za njega. Pored toga, teški tenk se zaglavi u mekom tlu, što takođe ne doprinosi njegovoj mobilnosti. Ukrajinska vojska se žali na masu tenka, dok njegove zaštitne karakteristike ostavljaju mnoga pitanjae, pošto su tenkovi u Ukrajinu isporučeni bez dodatnog oklopa.

-Montažni oklopni kompleti nisu prebačeni u Ukrajinu, verovatno zato što bi dodali nekoliko tona ukupnoj masi, što bi ukrajinski Challenger 2 učinilo još manje pokretnim, piše Aks.

Tenk takođe ima problema sa svojim topom. Iako se u Ukrajini Challenger 2 smatra „veoma preciznim“, u stvarnosti to neće dugo trajati. Stvar je u tome što je narezana cev topa konstruisana za samo 500 ispaljenja, nakon čega postaje neupotrebljiva. Poređenja radi, top s glatkom cevi ima životni vek od hiljadu i po ispaljenja.

Generalno, veoma težak i neupravljiv tenk sa problematičnim topom i bez montažnog oklopa nije pogodan za borbena dejstva u Ukrajini, zaključuje ekspert.

(TV Front)

