NAJMANjE 133 osoba je ubijeno, a više od 140 je ranjeno u terorističkom napadu na koncertnu salu u tržnom centru u predgrađu Moskve u petak uveče. Prema do sada dostupnim informacijama grupa od najmanje četiri napadača pucala je na posetioce koncerta.

Foto: Tanjug/AP photo

Završena spasilačka operacija u Krokusu

Spasilačka operacija u koncertnoj dvorani "Krokus" gde se juče uveče dogodio teroristički napad je završena, rekao je gubernator Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.

Foto: Tanjug/AP

Posebne mere uvedene za Ermitaž

Poseban režim bezbednosti uveden je u muzeju Ermitaž posle terorističkog napad u "Krokus siti holu" u Podmoskovlju. Posetioci više neće moći u muzej sa ruksacima, a garderobe neće biti dostupne, saopštio je muzej.

Platna nisu vraćena u Ermitaž / Foto D. Dozet

Knajsel: Ovo nije ideologija ISIL već pohlepa za novcem

Napad terorista na „Krokus siti hol“ nije bio teroristički napad DAEŠ (teroristička organizacija zabranjena u Rusiji) već naručeni politički napad na Rusiju, smatra bivša austrijska ministarka spoljnih poslova Karin Knajsel.

Foto: Printskrin/Telegram/RIA novosti

-DAEŠ s tim nema nikakve veze. To nije prosto teroristički napad, čiji je razlog ideologija.... Čini mi se da je reč o naručenom masovnom ubistvu.... Takav mi je utisak da je to organizovani zločin koji ima političku osnovu. To je čin protiv konkretne države, rekla je ona za Prvi kanal ruske televizije.

Prema njenom mišljenju, sami teroristi nisu bili podstaknuti ideologijom već su želeli da dođu do novca.

Snimak ispitivanja teroriste

Na ruskim društvenim mrežama pojavio se snimak ispitivanje jednog od uhapšenih, koji je osumnjičen za teroristički napad u Moskvi.

Video možete pogledati OVDE

Ažuriran spisak ranjenih u napadu

Ministarstvo zdravlja Moskovske oblasti objavilo je ažurirane spiskove žrtava terorističkog napada u Krokusu.

Na spisku je 140 osoba, od kojih je 137 na bolničkom lečenju.

Namerno pregazili dete od 8 godina

Teroristi su automobilom pregazili osmogodišnjeg dečaka kada su bežali iz „Krokus siti hola“ u blizini Moskve.

Igor, otac povređenog deteta Ilje, rekao je da su na koncert otišli sa celom porodicom - on, njegova supruga, 11-godišnja ćerka i sin.

Letonija ne dozvoljava odavanje počasti stradalima

Letonska policija ne dopušta stanovnicima Rige da donose cveće pred zgradu ruske ambasade, zbog čega se oni koji žele da izraze svoju solidarnost sa žrtvama terorističkog napada u Moskvi okupljaju prekoputa zgrade Ambasade, saopštila je diplomatska misija.

Vlasti Letonije nisu osudile teroristički napad u Podmoskovlju, što sugeriše da je Riga svesna ko ga je organizovao i da ga odobrava, saopštila je ruska ambasada.

Više od 4.000 Moskovljana došlo da da krv

Do danas je više od 4 hiljade Moskovljana došlo u donorske centre da daju krv i pomognu žrtvama terorističkog napada u Krokus siti holu, ovo je broj bez presedana, prema Telegram kanalu prestoničkog ministarstva zdravlja.

Crveni krst

Banke spremne na otpis duga stradalima

Ruske banke spremne su da otpišu sav dug porodicama poginulih i povređenih u terorističkom napadu u dvorani Krokus u Podmoskovlju, preneli su danas ruski mediji.

Izrael izjavio saučešće

Osudama terorističkog napada u Moskvi pridružio se i izraelski predsednik Isak Hercog, koji je napad nazvao varvarskim.

Foto Tanjug/AP

Blinken osudio napad

Sjedinjene Američke Države odlučno osuđuju teroristički napad u "Krokus siti holu" i izražavaju saučešće sa ranjenima i porodicama poginulih, izjavio je američki državni sekretar Entoni Blinken.

-Osuđujemo terorizam u svakom obliku i solidarišemo se sa narodom Rusije, tugujemo zbog žrtava tog užasnog događaja, rekao je on.

FOTO: Tanjug/AP

Asad izrazio saučešće

Sirijski predsednik Bašar el Asad najoštrije je u telefonskom razgovoru sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom osudio teroristički napad u Moskvi.

Ako Rusija utvrdi povezanost Kijeva sa napadom...

Ako Rusija utvrdi da je Ukrajina umešana u teroristički napad na Krokus siti hol, ona će pojačati napade na vojne ciljeve, uključujući i sedište CIA, rekao je bivši analitičar CIA Lari Džonson u intervjuu za Dialogue works.

Francuski političar: Na šta trošimo milijarde pomažući Kijev?

Lider francuske patrije „Patrioti“ Florijan Filipo smatra da je neophodno temeljno istražiti moguću vezu Ukrajine i terorističkog napada u koncertnoj dvorani „Krokus siti hol“ u Podmoskovlju.

-Sada je neophodno zahtevati temeljnu istragu mogućih veza sa Ukrajinom i sa tim na šta se zapravo troše milijarde koje više od dve godine šaljemo Kijevu, napisao je francuski političar na društvenim mrežama, komentarišući saopštenje predsednika Francuske Emanuela Makrona.



Stručnjak za bezbednost: Mora da je bila uključena i strana obaveštajna služba

Stručnjak za bezbednost Duško Tomić ocenio je danas da je teroristički napad u koncertnoj dvorani "Krokus" u Moskvi bila uključena neka od stranih obaveštajnih službi koja je posredno potpomogla da se izvede takva operacija.

Saučešće srpske ambasade porodicama i prijateljima stradalih

Ambasada Republike Srbije u Rusiji izrazila je danas saučešće porodicama i prijateljima poginulih u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu „Krokus“ u Podmoskovlju i uputila reči podrške i solidarnosti ruskom narodu.

„Ambasada Republike Srbije je sa osećanjem duboke tuge primila poruku o terorističkom napadu na kompleks „Krokus siti“ u blizini Moskve.

Izražavamo iskreno saučešće svim porodicama i prijateljima poginulih, ranjenima želimo brz oporavak i upućujemo reči podrške i solidarnosti svim ljudima prijateljske Rusije“, navodi se u poruci objavljenoj na Telegram kanalu diplomatskog predstavništva Srbije u Rusiji.

Ruski patrijarh služio pomen

Ruski patrijarh Kiril prekinuo je danas bogosluženje u Hramu Hrista Spasitelja da bi održao prvu molitvu za pokoj duše nevino ubijenih u Moskvi.

Foto: Tanjug/AP photo

Orban uputio pismo sa izrazima saučešća

Premijer Mađarske Viktor Orban uputio je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu pismo u kojem izražava saučešće sa ruskim narodom.

Foto: Tanjug/AP

Uhapšeni osumnjičeni teroristi su stranci

Sva četvorica privedenih terorista su strani državljani saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Informacija da su privedeni Rusi nije tačna, rekla je zvanična predstavnica resora Irina Volk.

Sada službenici za sprovođenje zakona utvrđuju adrese stvarnog prebivališta, kao i druge značajne okolnosti. Poznata imena osumnjičenih.

Foto: Telegram

Posetilac razoružao napadača u Krokusu

Jedan od posetilaca kompleksa „Krokus“ uspeo je da razoruža jednog od napadača. Kako je ispričao u izjavi za rusku televiziju, iskoristio je priliku za to dok je napadač punio šaržer.

Foto: Sputnjik/Telegram

Napadač priznao gde je bacio oružje

Treći osumnjičeni za teroristički napad u "Krokusu", koji se predstavio kao Radžab Alizade, priznao je na saslušanju da je na putu ka Brjanskoj oblasti bacio oružje, zajedno sa saučesnicima.

Poljska osudila teroristički napad

Poljska najoštrije osuđuje teroristički napad u Krokus siti holu, rekao je premijer Republike Donald Task na platformi Ks .

"Poljska najoštrije osuđuje brutalni napad na Krokus Siti Hol u Moskvi. Svi tugujemo zajedno sa porodicama žrtava", napisao je Task.

Potresne scene na ulicama Moskve

Moskovljani donose cveće i o oplakuju svoje mrtve na mestu gde se dogodila velika tragedija.

Potresne scene iz ruske prestonice obišle su svet.

Foto: Tanjug/AP photo

Foto: Tanjug/AP photo

Putin: Izvršioci terorističkog napada suočiće se sa odmazdom

Svi počinioci, organizatori i naručioci zločina u koncertnoj dvorani Krokus biće pravedno kažnjeni, ovo je udarac za Rusiju i ruski narod, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin u obraćanju građanima posle terorističkog napada u Podmoskovlju.

- Teroristi će se suočiti sa odmazdom - rekao je ruski predsednik, prenosi RIA Novosti.

Prema Putinovim rečima, izvršioci terorističkog napada krenuli su da beže prema Ukrajini preko ranije pripremljenog sigurnog prolaza za prelazak državne granice.

Foto: Printscreen/Telegram

Ruski predsednik je rekao da su zločinci koji su izvršili teroristički napad u Krokusu kod Moskve došli da hladnokrvno ubijaju, da pucaju u ljude iz neposredne blizine, kao što su to nekada činili nacisti.

- Zločinci su hladnokrvno i smišljeno krenuli da ubijaju, da pucaju na naše građane, našu decu, kao što su to nekada činili nacisti kada su vršili masakre na okupiranim teritorijama. Planirali su da prirede egzekuciju, krvavi čin zastrašivanja - rekao je Putin.

Oglasio se i Kadirov posle privođenja terorista

Ramzan Kadirov je rekao da su borci puka Ahmat učestvovali u zatvaranju četvorice terorista koji su pucali na ljude u Krokusu u regionu Brjanska.

Tokom specijalne operacije u Brjanskoj oblasti niko od snaga bezbednosti nije povređen , naglasio je šef Čečenije.

Sučešće Erdogana

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izrazio je saučešće povodom terorističkog napada u Moskvi.

- U ime svoje zemlje i naroda, izražavam saučešće Rusiji u vezi sa terorističkim aktom u koncertnoj dvorani u Moskvi. Mi oštro osuđujemo gnusni napad na nevine civile - rekao je Erdogan tokom predizbornog mitinga u Ankari.

Ovo je vođa terorističke grupe

Glavna urednica medijske grupe Rossiia Segodnia i televizijskog kanala RT Margarita Simonjan na Telegram kanalu objavila je novi snimak teroriste koji je navodno vođa terorističke grupe koja je izvela jezivi napad u Moskvi.

Foto: Printskrin/Telegram/RIA

Vođa militanata koji su pucali u ljude u Krokusu rekao je tokom ispitivanja da je pre terorističkog napada „uzeo auto i hteo da radi“.

Snimci terorista

Jedan od terorista uhapšenih zbog sumnje da su izvršili teroristički napad u Krokus Siti Holu u Podmoskovskoj oblasti rekao je da je pucao na ljude za novac, a njegov snimak objavila je glavna urednica medijske grupe Rossiia Segodnia i televizijskog kanala RT Margarita Simonjan na Telegram kanalu, pišu RIA novosti.

Na snimku on navodi svoj datum rođenja, ali i da je stigao iz Turske 4. maja.

- Pucao sam u ljude u Krokusu... za novac - rekao je pritvorenik odgovarajući na pitanja šta je i zašto radio u koncertnoj dvorani.

Margarita Simonjan: Napadači nisu iz Islamske države, to su Ukrajinci

Glavna urednica medijske agencije "Rusija sevodnja", u okviru koje posluje i Sputnjik, Margarita Simonjan izjavila je da su ruske vlasti već utvrdile ko je učestvovao u terorističkom napadu u Moskvi, ali se njihova imena ne objavljuju da se ne bi uticali na istragu.

Takođe je rekla i da lica koja su učestvovala u napadu uopšte nisu pripadnici terorističke organizacije DAEŠ, već da su u pitanju Ukrajinci.

„Evo ovako. Nije u pitanju ISIS. To su Ukrajinci. I to što su još juče, pre nego što su ove osobe uhapšene, zapadne specijalne službe tvrdile da su napadači iz ISIS-a, to ih je upravo i odalo“, rekla je Simonjanova.

Foto: Printscreen/Jutjub

Razgovarali Putin i Lukašenko

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko je u razgovoru sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ponudio svu neophodnu pomoć u vezi sa terorističkim napadom u Krokus siti holu, a ruski lider je obavestio o privođenju terorista, prenela je pres služba Kremlja.

FOTO: Tanjug/AP

Podoljak: Kijev nije odgovoran

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak odbacio je navode da je Kijev odgovoran za teroristički napad u Moskvi.

„Ukrajina nema ni najmanje veze sa ovim incidentom“, napisao je Podoljak na društvenoj mreži „Iks“.

Foto Tanjug/AP

Podsetimo, Istražni komitet Rusije saopštio je da su teroristi, osumnjičeni za napad u „Krokous siti holu“ i Moskvi, uhapšeni nedaleko od ukrajinske granice.

Oglasio se NATO

NATO osuđuje teroristički napad u Rusiji i izražava saučešće svim porodicama poginulih, izjavila je portparol Alijanse Fara Dalala.

Oglasio se i šef evropske diplomatije Žozep Borelj koji je takođe osudio napad.

Novi crni bilans žrtava u Moskvi

Ria Novosti prenose da je broj žrtava napada u Moskvi porastao na 143. Strahuje se da će crni bilans dodatno rasti, jer spasilačke službe i dalje nalaze tela pod ruševinama.

Predsednica EK oštro osudila teroristički napad na civile u Krokus siti holu

Predsednica Evropske komsije Ursula fon der Lajen najoštrije je danas osudila teroristički napad na civile u "Krokus siti holu" u Moskvi za koji je preuzela odgovornost Islamska država.

Fon der Lajen je napisala na platformi X da su njene misli sa žrtvama napada i njihovim porodicama.

Šef diplomatije EU Žozep Borelj rekao je danas da međunarodna zajednica mora da se čvrsto ujedini protiv terorizma, nakon napada u Moskvi u kojem je ubijeno više od sto ljudi.

- Najoštrije osuđujem gnusni napad koji je počinjen u Moskvi prošle noći. Terorizam je ponovo ciljao nevine ljude. Međunarodna zajednica mora da ostane čvrsto ujedinjena u borbi protiv terorizma - naveo je Borelj na platformi X.

Četvorica osumnjičenih za napad u Moskvi uhapšena u blizini ukrajinske granice

Četvorica osumnjičenih za teroristički napad na "Krokus siti hol" uhapšena su u Brjanskoj oblasti, u blizini ukrajinske granice, saopštio je danas ruski Istražni komitet.

Njih su uhapsili pripadnici ruskih obaveštajnih agencija, navodi se u saopštenju, koje je preneo TASS.

Šef Federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov obavestio je predsednika Rusije Vladimira Putina da su uhapšena četvorica terorista koji su izveli napad na "Krokus siti Hol" u Moskvi, kao i još sedam osoba, saopštila je ranije danas pres služba Kremlja, prenosi Interfaks.

Kako se navodi u toku je rad na identifikaciji saučesnika terorista. Prema dosadašnjim podacima, u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu "Krokus siti hol" kod Moskve, poginule se 93 osobe, saopštio je ruski Istražni komitet.

Istražni komitet: Broj žrtava terorističkog napada u Moskvi povećan na 93

Prema dosadašnjim podacima, u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu "Krokus siti hol" kod Moskve, poginule se 93 osobe, saopštio je ruski Istražni komitet.

"Trenutno je utvrđeno da je broj poginulih 93 osobe. Broj poginulih će se povećavati", navedeno je u objavi na Telegramu, prenosi RIA Novosti. Prema preliminarnim podacima, uzroci smrti su rane od vatrenog oružja i trovanje produktima sagorevanja.

Troje dece poginulo u terorističkom napadu na Krokus siti hol

U terorističkom napadu na "Krokus siti hol" poginulo je troje dece, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja Moskovske oblasti, prenosi RIA Novosti.

U sinoćnjem napadu u koncertnoj sali "Krokus siti hol", koji je ruski Istražni komitet okarakterisao kao teroristički, poginulo je najmanje 60 ljudi, a povređeno više od 100.

Istraga u toku – uzimaju se otisci, gledaju se snimci kamera

Materijalni dokazi se obrađuju, uzimaju se otisci, gledaju se snimci bezbdnosnih kamera, javlja reporter RTS-a sa lica mesta.

Nema zvaničnih podataka da su napadači, kako su javili mediji, pobegli u belom automobilu.

Ombudsman u Moksvi kaže da je jedno dete teže ranjeno, ostala su sa lakšim povredama.

Raspon povređenih u terorističkim napadu kreće se od težih povreda sa opekotinama da lakaše povređenih.

Ambasadi Srbije u Moskvi se nije se niko javljao, tako da još nema informacija da li je u tržnom centru "Krokus siti" bilo srpskih državljana.

Bela kuća osudila teroristički napad u Moskvi

Bela kuća je osudila teroristički napad u Moskvi, a portparol za nacionalnu bezbednost Džon Kirbi je izrazio saučešće porodicama žrtava ubijenih.

- Scene su užasne i teške za gledanje, a naše misli su sa žrtvama ovog stravičnog napada - rekao je Kirbi. On izjavio je da SAD sakupljaju informacije o terorističkom napadu i dodao da "u ovom trenutku nema naznaka da su Ukrajina, ili Ukrajinci, umešani u pucnjavu".

- Želim da vas odvratim u ovom trenutku od bilo kakve povezanosti sa Ukrajinom - rekao je Kirbi novinarima u Beloj kući.

On se osvrnuo na bezbednosno upozorenje od 7. marta, koje je objavila američka ambasada u Rusiji, da "ekstremisti" imaju planove za neposredan napad na Moskvu.

- Mislim da to nije bilo povezano sa ovim konkretnim napadom - rekao je Kirbi.

Početkom marta, SAD su izdale upozorenje svojim građanima u Rusiji, pozivajući ih da izbegavaju javna mesta i masovna okupljanja. Američka ambasada je tvrdila da "ekstremisti" imaju neposredne planove za napad na Moskvu, a nekoliko drugih ambasada je sledilo njen primer.

Kako se dogodio napad?

Tokom napada najverovatnije su koristili i eksplozivne naprave koje su zapalile tržni centar. Gašenje vatre trajalo je do ranih jutarnjih sati. Načelnik Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da je požar najvećim delom eliminisan. Saopštio je da se krov nad salom u "Krokus sitiju" urušio i da se nastavlja sa uklanjanjem ruševina.

Zapadni mediji kao moguće izvršioce imenuju jednu od frakcija Islamske države, ali to još nije potvrđeno. Istražni komitet naveo je da je i dalje "rano reći šta se dogodilo sa napadačima". Za sada se veruje da su uspeli da pobegnu iz tržnog centra posle napada i da se za njima traga. Njihov identitet do sada nije potvrđen.