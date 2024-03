STRANA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA JE UKLJUČENA: Tomić o terorističkom napadu u Moskvi

STRUČNjAK za bezbednost Duško Tomić ocenio je danas da je teroristički napad u koncertnoj dvorani "Krokus" u Moskvi bila uključena neka od stranih obaveštajnih službi koja je posredno potpomogla da se izvede takva operacija.

Foto:AP/Tanjug

-Ceo korpus aktivnosti nisu mogli da izvode drugi teroristi bez podrške nekoga mnogo jačeg i mnogo snažnijeg. Znači, u ceo ovaj korpus evidentno je da je uključena neka od stranih obaveštajnih službi koja je potpomogla na posredan način izvođenje ovakve operacije, naveo je Tomić za Tanjug.

Tomić je rekao i da treba da se izvrši detaljna analiza kako bi se tačno utvrdilo ko je i zbog čega izvršio taj teroristički akt, a da je Islamska država odgovornost za to preuzela možda zbog smanjenog efektivnog uticaja u poslednjih nekoliko meseci, odnosno godina.

On je pojasnio da je svaki ulaz u bilo koji tržni objekt pokriven takozvanim aktivnim i pasivnim obezbeđenjem i da će se pregledanjem kamera dobiti informacije kojim putevima su se kretali napadači u koncertnoj dvorani i iz kog pravca su došli.

-Na osnovu materijala sa društvenih mreža tačno možete da vidite da oni koji su vršili ovu aktivnost mogu da budu strani plaćenici dobro obučeni jer način njihovog kretanja, način kako drže automatsko oružje pokazuju da su ti ljudi prošli određen stepen obuke, naveo je on.

Dodao je da sve okolnosti moraju da se analiziraju i da će Rusi zbog protivterorističkog odgovora delegirati informacije sredstvima javnog informisanja na "kašičicu".

-Rusi imaju tu vrlo ofanzivnu protivterorističku taktiku i očekujem upravo ono što je rekao i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin da će sarađivati sa drugim zemljama koje mogu pružiti odgovarajuću vrstu informacija da bi mogli počinioce tog dela neutralisati. Odgovor Rusije će biti surov, rekao je on.

Na pitanje da li je bilo bezbednosnih propusta koji su omogućili da se taj napad, u kome je stradalo više od 100 ljudi, dogodi, Tomić ističe da je reč o kardinalnim bezbednosnim propustima čim teroristi uđu u neki prostor i sprovode određene ofanzivne aktivnosti

-Kad se primenjuju mere, one se primenjuju adekvatno, da se pokaže snaga, moći, represivne moći, to je poenta. Kada je snaga represivne moći pokazana, onda onaj koji želi da počini određenu vrstu zločina, reterira, odnosno povlači se, naveo je on.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ZAJEDNIČKA VEŽBA: Kina, Rusija i Iran sa zajedničkom budućnošću