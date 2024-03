ŠEF VOJNOG KOMITETA NATO-A: Spremni smo za sukob s Rusijom (VIDEO)

ŠEF Vojnog komiteta NATO-a admiral Rob Bauer rekao je da je Severnoatlantska alijansa spremna za mogući sukob s Rusijom.

-Jesmo li spremni? Odgovor je da! Naš glavni zadatak je da budemo spremni, rekao je Bauer u intervjuu za izdanje ukrajinskog Ministarstva odbrane "Armijainform", te dodao da ukoliko do sukoba dođe odmah, boriće se onim što imaju.

Takođe, Bauer je potvrdio da NATO trupe nisu prisutne u Ukrajini, niti da Alijansa planira da ih pošalje tamo.

-Ali ako neka zemlja odluči da tamo pošalje svoje trupe, to će biti u vezi s ostatkom Alijanse. Obavezali smo se na to da ćemo pomoći jedni drugima ukoliko se neka članica nađe u teškoj situaciji. Dakle, države NATO-a će se konsultovati pre donošenja takve odluke, rekao je on.

Uz to je ponovio da je jedan od uslova za članstvo Ukrajine u NATO-u odsustvo vojnih operacija na njenoj teritoriji.

Bauer je prethodno, na Kijevskom bezbednosnom forumu, rekao da zapadni vojni pakt insistira na nastavku mobilizacije u Ukrajini, uprkos svim poteškoćama.

