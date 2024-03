"PAŽLJIVO ĆEMO PRATITI" Rusija zapretila Japanu: Biće posledica ako „patriote“ isporučite Kijevu

U SLUČAJU da se japanski „patrioti“, proizvedeni po američkoj licenci, nađu u Ukrajini, to će dovesti do neverovatno teških posledica po bilateralne odnose, uključujući konkretne korake Rusije, izjavio je ambasador Rusije u Japanu Nikolaj Nozdrev u svom prvom intervjuu po dolasku u Tokio.

Naveo je da je administracija premijera Japana Fumio Kišide krenula putem remilitarizacije zemlje i jačanja revanšizma u društvu.

- To je osnovni orijentir u nizu praktičnih pravaca, uključujući i oblast liberalizacije izvoza oružja. Postavljen je zadatak da se stvore što povoljniji uslovi za vojnotehničku saradnju sa inostranstvom, uključujući i predaju vojne opreme i tehnologije. Administracija Kišide je zainteresovana za to da obezbedi rezultate koje od njih očekuje njihov glavni saveznik - SAD - rekao je on.

Tako je diplomata objasnio brzinu kojom se donose odluke.

Na temu isporuke „patriota“ je istakao da upravo te odluke omogućavaju Amerikancima da preuzmu kontrolu nad tim naoružanjem koje ima Japan, kao i da ga koriste po svom nahođenju.

- Pažljivo ćemo pratiti da se 'patrioti' ne nađu u Ukrajini, jer ako se to dogodi, nastupiće najteže posledice po bilateralne odnose, uključujući i naš odgovor - podvukao je diplomata.

Dodao je da je rano govoriti o tim koracima, ali da se oni razmatraju.

Ruski diplomata je istakao da je Rusija zabrinuta zbog intenziviranja vojnih aktivnosti Japana u blizini ruskih granica.

- Vojne aktivnosti se dešavaju u bilateralnom i multilateralnom formatu sa učešćem, pre svega, oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, kao i nekih zemalja NATO-a i drugih američkih saveznika u Azijsko-pacifičkom regionu - zaključio je ruski ambasador u Tokiju.

Bela kuća je krajem decembra potvrdila da je Tokio odlučio da Sjedinjenim Američkim Državama preda rakete, izjavivši da će to omogućiti veću bezbednost Japana kao i učvršćivanje mira i stabilnosti u Indijsko-pacifičkom regionu.

Japanska ambasada je nakon sastanka ambasadora Akira Mutoa sa zamenikom ministra spoljnih poslova Rusije Andrejem Rudenkom potvrdila da rakete koje se isporučuju Vašingtonu neće biti korišćene u Ukrajini.

