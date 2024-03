POLJSKI MINISTAR SIKORSKI: Zapadne snage su već prisutne u Ukrajini, to je "javna tajna"

ČINjENICA da su zapadne snage prisutne u Ukrajini sada je "javna tajna", rekao je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, a prenela nemačka novinska agencija DPA.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Sikorski je inače nedavno rekao da raspoređivanje NATO trupa u zemlji "nije nezamislivo" i da ceni francuskog predsednika Emanuela Makrona što nije odbacio tu ideju. On je takođe i ranije izjavio da su vojnici NATO-a već u Ukrajini, ali da on neće "nabrajati te zemlje".

- Kao što je rekao vaš kancelar Olaf Šolc, u Ukrajini već ima trupa iz velikih zemalja - rekao je on za DPA.

Nemački kancelar otkrio je umešanost britanskih i francuskih snaga u pripremanje ukrajinskih raketnih udara, dok je objašnjavao zašto Berlin ne bi isporučio Kijevu rakete "taurus".

- Ono što Britanci i Francuzi rade u pogledu kontrole meta i prateće kontrole meta ne može da se uradi u Nemačkoj - rekao je tada Šolc.

Foto: EPA

Na pitanje DPA li je Šolcovo otkriće problem, Sikorski je odgovorio da u poljskom jeziku postoji izraz 'tajemnica poliszinela', koji opisuje tajnu koju svi znaju.

Sikorski je ponovio da Varšava neće slati kopnene trupe u Ukrajinu, objašnjavajući to istorijskim razlozima.

- Ukrajina i Poljska su bile jedna država 400 godina. To bi nahranilo rusku propagandu. Dakle, mi treba da budemo poslednji koji će to učiniti - zaključio je on.

Poljski diplomata je, međutim, pozdravio francuskog predsednika što nije isključio opciju slanja kopnenih trupa.