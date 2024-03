"RUSIJU JE NEMOGUĆE POBEDITI NA BOJNOM POLJU": Premijer Slovačke izneo jasan stav

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da žali zbog toga što na samitu Evropske unije, planiranom za 21. i 22. mart, niko neće govoriti o miru u Ukrajini, nego će svi govoriti samo o ratu.

Foto Tanjug/AP

- Sutra imamo pregovore u Briselu, a o Ukrajini ćemo, naravno, razgovarati nekoliko sati. Tamo nijednom neće biti izgovorena reč 'mir', već samo 'rat', 'oružje', 'patrone'. Gde ćemo biti za tri godine? Tamo gde smo i sada - rekao je Fico poslanicima slovačkog parlamenta uoči samita.

On je naglasio da se Slovačka zalaže za što skorije uspostavljanje primirja u Ukrajini.

- Naše pitanje je jednostavno: nije li bolje 10 godina pregovarati, čak i uz rizik da pregovori u nekom trenutku budu zaustavljeni, a ratna dejstva nnastavljena, nego da se dopušta ljudima da i dalje ubijaju jedni druge? Pitate me za plan o miru: pod hitno obustaviti vatru, početi pregovore i dogovoriti se o nečemu što će odgovarati svima. Šta je danas potrebno Ukrajini? Potrebne su joj garancije bezbednosti? Šta kažu Rusi? Potrebne su im garancije bezbednosti? Verujete li u to da će Rusija otići iz Donbasa i Luganska? To je naivno. To je nemoguće. Oprostite, ali to je politička realnost. Mislite li da će Rusija otići s Krima? To je prosto nemoguće - dodao je Fico.

Prema njegovim rečima, na bojnom polju nije moguće poraziti Rusiju.

- U običnom ratu, koji se sada vodi u Ukrajini, nikada nećete uspeti da pobedite nuklearnu državu. Nikada. Tačka - zaključio je Fico.

On je, takođe, rekao da se nikada neće složiti sa članstvom Ukrajine u NATO-u.

- Nikada. Neophodno je da Ukrajina bude neutralna, kao tampon zona između zemalja NATO-a i Rusije. Tada će to biti bezbedno - naveo je Fico.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: DR NOVOSTI - Kako biti emocionalno inteligentniji?