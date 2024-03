SJEDINjENE Države su se pretvorile u imperiju zla koja želi da kontroliše druge zemlje, uključujući i uz pomoć medija, rekao je američki novinar Džon Varoli u intervjuu za REN TV.

Foto: EPA

Prema rečima Varolija, svaka zemlja je svesna značaja informacione bezbednosti za obezbeđivanje nacionalne bezbednosti. Isto važi i za SAD.

Američka vlada je, prema Varoliju, savršeno ovladala veštinom informacionog ratovanja, što im omogućava da kontrolišu umove ljudi bez upotrebe sile.

Varoli je primetio da je malo verovatno da će se promeniti kurs SAD u odnosu sa Rusijom. Činjenica je da su vladajuće elite uverene da je nemoguće menjati politički vektor svakih 4-6 godina, jer to može dovesti do haosa, smatra on. Stoga se vlasti decenijama drže istog političkog kursa.