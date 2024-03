IZLAZNOST NA IZBORIMA U RUSIJI PREMAŠILA 40 ODSTO: Za sada bolji pokazatelji nego na prošlim izborima

IZLAZNOST na ruskim predsedničkim izborima do 13.30 časova po moskovskom vremenu drugog dana glasanja iznosi 40,05 odsto, pokazuju podaci u informativnom centru Centralne izborne komisije Ruske Federacije.

Foto: Tanjug

Kako prenose RIA Novosti, na predsedničkim izborima koji su u Rusiji održani 2018. godine, kada se glasalo u jednom danu, izlaznost do 10.00 sati po moskovskom vrmenu bila je 16,55 odsto, dok je do 12.00 sati izlaznost bila 34,72 odsot, a do 17.00 časova po moskovskom vremenu 51,9 procenata.

Ove godine glasanje na predsedničkim izborima traje tri dana - 15., 16. i 17. marta.

Za mesto šefa države bore se četiri kandidata koje je registrovala Centralna izborna komisija Ruske Federacije: Leonid Slucki , Nikolaj Haritonov , Vladislav Davankov i Vladimir Putin.

