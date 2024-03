"MASKE SU KONAČNO PALE" Oglasio se i Plenković nakon poteza Milanovića koji je šokirao Hrvatsku

PREDSEDNIK Vlade Hrvatske i lider HDž Andrej Plenković rekao je da današnji potez predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da se kandiduje za premijera pokazuje kako su "maske konačno pale", a HDZ će mu, kako je naveo Plenković, pokazati da će SDP izgubiti i treći put.

Andrej Plenković, Foto Tanjug

Aktuelni predsednik Hrvatske Zoran Milanović biće nosilac izborne liste Socijaldemokratske partije (SDP) u prvoj izbornoj jedinici na predstojećim parlamentarnim izborima, saopštio je ranije danas predsednik SDP Peđa Grbin.

Na svečanosti obeležavanja godišnjice HDZ Osiječko-baranjske županije, Plenković je naglasio da je datum koji je Milanović izabrao za parlamentarne izbore, 17. aprila, ujedno i Svetski dan cirkusa, prenela je Hina.

- To je isto bitno pri odabiru, da znamo šta je nameravano da se postigne. Da bi cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku čuli smo da je Milanović odlučio da ide na izbore sa SDP-om kao nezavisan kandidat, ali ipak da sačuva funkciju predsednika države, pa što bude - istakao je Plenković i dodao:

- Mislim da je ovo sjajno, konačno su maske pale. Nema više dileme da je predsednik neko ko je malo van politike i vodi računa o zajedničkom i skladnom funkcioniranju institucija. Imali smo do danas skrivenog lidera opozicije, a sad imamo malog kalkulantskog predsednika i malog kandidata koji misli da neće izgubiti kao što je izgubio 2016. godine, a mi ćemo mu pokazati da će izgubiti i on i SDP, treći put. Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj, da se RH izvuče iz zapadne zajednice? Procenio je da, politički gledano, postoje samo tri jasne poruke koje se iz ovog paničnog poteza vide.

Plenković je dodao da je prva poruka da je opozicija slaba, da je SDP slab, "nikada slabiji, čak i po anketama koje su im nekada naklonjene".

- I tu stoje loše i znaju da nemaju šanse u duelu s HDZ i njihovim političkim partnerima - kazao je Plenković.

Druga poruka je, nastavio je Plenković, ''očigledno Državno tužilaštvo Hrvatske (DORH)''.

- Ne može biti ništa drugo nego strah. Ovakav paničan potez radi samo neko ko je u velikom strahu i navrat-nanos čini ovakve poteze. Njemu na odgovornost, nama dodatna motivacija za pobedu - rekao je premijer Hrvatske.

Za treću poruku Plenković kaže da se nada da nije ključna.

- Eto baš kada se u Rusiji održavaju izbori - nije li možda i ovo pokušaj da se i Hrvatsku izvuče iz zapadne zajednice, EU, NATO, partnerstva sa SAD, da je vrati ili pošalje u naručje Rusiji. Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj. Ako i jeste, mi to nećemo dopustiti - dodao je predsednik hrvatske vlade.

Milanović se ranije danas obratio građanima na društvenoj mreži Fejsbuk i poručio da će nakon izborne pobede na parlamentarnim izborima, u koju je kako je naveo, uveren, odstupiti sa dužnosti predsednika Republike. Građanima je poručio da je odlučio da se kandiduje kao nezavisni i nestranački kandidat na listi SDP na izborima za hrvatski parlament, koji će biti održani u sredu, 17. aprila.

BONUS VIDEO:

