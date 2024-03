PREMIJER ŠPANIJE IMA NOVI PLAN: Probaće da nagovori Kongres da prizna Palestinu do ovog datuma

ŠPANSKI premijer Pedro Sančez rekao je da će probati da nagovori španski Kongres da prizna palestinsku državu pre kraja njegovog mandata, 2027. godine.

Foto: Tanjug/AP photo

- Uradićemo to jer je to naše moralno uverenje, jer je to pravedan razlog, ali i zato što je to jedini način da dve države - Izrael i Palestina - mogu da žive zajedno i koegzistiraju u miru i sigurnosti - rekao je Sančez, prenela je Al Džazira.

U decembru, Sančez je rekao da s obzirom na "video snimke koje vidi i sve većeg broja dece koja ginu, ima ozbiljne sumnje da se Izrael pridržava međunarodnog humanitarnog prava".

Sančez je najviše rangirani i najpoznatiji evropski zvaničnik koji je osudio Izrael zbog napada na Gazu, a u osudama su mu se priključili politilčari iz Irske i Belgije, navodi Al Džazira.

