"TO SU BESMISLICE JEDNOG LUDAKA" Karlson o Bajdenovom govoru: Ukrajina može da zaustavi Putina? Ne, ne može!

AMERIČKI novinar Taker Karlson je na društvenim mrežama nazvao besmislicama jednog ludaka reči američkog predsednika Džozefa Bajdena o Ukrajini tokom njegovog govora o stanju nacije, održanom u Kongresu.

Karlson je Bajdenov govor okarakterisao i kao najmračniji govor koji je ikada održao američki predsednik i koji nije u američkom duhu, dodavši da je Bajden okrutni i zlobni demagog.

Naime, Bajden je tokom svog izlaganja izjavio da „Ukrajina može da zaustavi Putina“ uz američku podršku. Američki predsednik je takođe pozvao Kongres da utvrdi i da mu dostavi na potpis nacrt zakona o pomoći Kijevu.

- Jedna laž za drugom. ‘Ukrajina može da zaustavi Putina’. Ne, ne može. To traje već više od dve godine. ‘NATO je jak kao nikada ranije’. Ne, to nije tako. To su besmislice jednog ludaka - rekao je Karlson.

Novinar smatra da je američki predsednik objasnio da njegov glavni prioritet nema nikakve veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, već da je njegov glavni prioritet slanje novih milijardi dolara Ukrajini. Karlson je naglasio da je pružanje pomoći Ukrajini najvažnije za Bajdena.

- Nije mu prioritet zaustavljanje invazije narko-kartela u našoj zemlji, koji kontrolišu veliku teritoriju na jugu SAD, nije prioritet degradirajuća ekonomija, koju svakoga dana vidite, nisu ni razrušene škole u kojima deca uopšte ne mogu da uče - istakao je američki novinar.

Podsetimo, američki predsednik Džozef Bajden održao je u govoru o stanju nacije u američkom Kongresu rekavši da su sloboda i demokratija napadnuti i kod kuće i u inostranstvu. Govor je trajao sat i osam minuta, a tokom izlaganja je više puta prekidan uzvicima i optužbama da laže.

